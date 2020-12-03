Sadakatsiz dizisinde son bölümde Asya öldü mü?

Kanal D ekranların da bu sezon fırtınalar estiren Sadakatsiz dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başında adeta nefessiz bırakıyor. Asya kocası Volkana oğulları Alinin öldüğünü söyleyerek yeni bir plan yapan Asya, kocasının sinirlenmesine sebep olarak düşündüğü sinsi planını böylece devreye sokar.
Bu sezonun bütün reyting oranlarını yerinden oynatan Sadakatsiz dizisin de seyirci son bölümde Asya’nın başına gelen olaydan sonra Asya karakterinin dizide ölüp ölmeyeceği konusunu merak ediyor. Başarılı yapımın oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Özge Özder, Eren Vurdem, Taro Emir Tekin Yeliz Kuvancı, Burak Sergen ve Berrin Keklikler gibi başarılı isimler yer almaktadır.
Son Güncelleme: 03.12.2020 22:16