Sadakatsiz dizisinde son bölümde Asya öldü mü?

Kanal D ekranların da bu sezon fırtınalar estiren Sadakatsiz dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başında adeta nefessiz bırakıyor. Asya kocası Volkana oğulları Alinin öldüğünü söyleyerek yeni bir plan yapan Asya, kocasının sinirlenmesine sebep olarak düşündüğü sinsi planını böylece devreye sokar.

Volkan, oğlu Alinin öldüğünü düşünüp Asya’yı darp eder ve Asya yere düşüp başından aldığı darbe ile bayılır. İşte bu kavganın olduğu zaman da eve gelen Ali annesi o şekilde yer de kanlar içinde görür. Volkan oğlunu gelip karısına uygulamış olduğu şiddete şahit olmasıyla beraber şok olur.

Bu sezonun bütün reyting oranlarını yerinden oynatan Sadakatsiz dizisin de seyirci son bölümde Asya’nın başına gelen olaydan sonra Asya karakterinin dizide ölüp ölmeyeceği konusunu merak ediyor. Başarılı yapımın oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Özge Özder, Eren Vurdem, Taro Emir Tekin Yeliz Kuvancı, Burak Sergen ve Berrin Keklikler gibi başarılı isimler yer almaktadır.