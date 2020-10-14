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Sadakatsiz dizisinde Serap Şenlik karakterine Olcay Yusufoğlu hayat veriyor

Birçok kişinin merak ettiği Sadakatsiz dizisinde Serap Şenlik karakterine Olcay Yusufoğlu hayat veriyor hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 14 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyarak Sadakatsiz dizisinde Serap Şenlik karakterine Olcay Yusufoğlu hayat veriyor konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 19:20
Sadakatsiz dizisinde Serap Şenlik karakterine Olcay Yusufoğlu hayat veriyor
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Kanal D’nin yeni dizisi Sadakatsiz, ilk bölümüyle ekranlara geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerinde olduğu dizi sezona oldukça iddialı başladı. Dizide Volkan karakterinin asistanı olarak karşımıza çıkan Serap Şenlik'in gerçekte kim olduğu oldukça merak edildi. 

Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Serap Şenlik karakterini canlandıran oyuncu Olcay Yusufoğlu’dur. Başarılı oyuncu 1 Ocak 1988 yılında İzmir’de doğmuştur. Oyunculuk kariyerine Sakarya Fırat dizisiyle başlayan Yusufoğlu, 2018 yılında avukat rolü ile Bizim Hikaye dizisinde yer almıştır. 

Olcay Yusufoğlu’nun yer aldığı yapımlar

Bizim Hikaye (2018)

Cesur Yürek (2016)


Poyraz Karayel (2015)

Fatih Harbiye (2014)

Umutsuz Ev Kadınları (2013)

Sakarya Fırat (2001-2009)

Es Es (2009)

Köprü (2007)



Son Güncelleme: 14.10.2020 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Serap şenlikOlcay YusufoğluSadakatsiz
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