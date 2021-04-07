İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...

Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterine Tarık Emir Tekin hayat veriyor

Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterine Tarık Emir Tekin hayat veriyor haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 7 Nisan 2021 Çarşamba tarihli haberimizde, haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

07 Nisan 2021 Çarşamba 19:15
Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterine Tarık Emir Tekin hayat veriyor
Takip Et:

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz izleyicilerden tam not aldı. Dizi sıra dışı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıktı. Dizide Selçuk karakteri de bir hayli dikkat çekti.

Sadakatsiz dizisi Selçuk kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Selçuk Tekirdağ’da yaşayan bir ailenin istenmeyen bebeği olarak doğmuştur. Annesinin alkolik olması nedeniyle bebeği istememesi Selçuk’un zor bir çocukluk geçirmesine neden olmuştur. Aynı zamanda alkolik anne mahalle halkı tarafından da istenmeyen biridir.

Zaman geçer ve büyüyen Selçuk Nil’e aşık olur. Ancak bu aşk bir saplantı haline gelir. Selçuk müzikle ilgilenen içine kapanık bir çocuktur. Bu nedenle pasif agresif yapısı olan Selçuk öfke patlamaları yaşamamaktadır.

Tarık Emir Tekin kimdir? Sadakatsiz Selçuk

Dizide Selçuk karakterini Tarık Emir Tekin canlandırmaktadır. 1997 yılında dünyaya gelen genç oyuncu Şevval Sam’ın oğludur. Eğitimini Oxford Üniversite Drama Bölümü’nde alan oyuncu Amerika’da 3 yıl boyunca oyunculuk eğitimleri almıştır.

Genç oyuncu daha önce Blue TV üzerinden yayınlanan Çıplak adlı dizide yer almıştı.



Son Güncelleme: 07.04.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SadakatsizDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Hanzade'nin kocası kim? Hanzade'nin eşi Saygun Ofluoğlu kimdir?
Hanzade'nin kocası kim? Hanzade'nin eşi Saygun Ofluoğlu kimdir?
Exxen Sihirli Annem neden final yapıyor?
Exxen Sihirli Annem neden final yapıyor?
The Walking Dead 11. Sezon yayın tarihi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak?
The Walking Dead 11. Sezon yayın tarihi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak?
Blu TV Yeşilçam dizisi fragmanı yayınlandı
Blu TV Yeşilçam dizisi fragmanı yayınlandı
TRT 1 Mavera dizisi oyuncuları ve konusu
TRT 1 Mavera dizisi oyuncuları ve konusu

Popüler Haberler

Kuruluş Osman dizisinde Aya Nikola karakterini Erkan Avcı canlandırıyor
Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterine Tarık Emir Tekin hayat veriyor
Sadakatsiz Asya kimdir? Cansu Dere kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz Derin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Sezen kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Benim Adım Melek dizisi Aslı kimdir? Gerçek adı ne? Sinem Karel oynadığı diziler
Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Mert Fırat hakkında bilgiler
Sihirli Annem dizisi Çilek (Belinay Süvari) kimdir?
Canlı izle Beşiktaş Alanyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK Alanya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Antalyaspor Sivasspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Antalya Sivas maçı Selçuk Sports Netspor izle
Günlük burç yorumları; 8 Nisan 2021 Perşembe burç yorumları
Yaralı Kalbim 41. bölüm fragmanı 17 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli nerelidir?
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik yaşı ve oynadığı diziler
Alanyaspor Gençlerbirliği maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Alanyas Gençlerbirliği youtube geniş özeti ve maçın golleri
Nisan 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Seksenler dizisi Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmenin anlamı
Rüyada böcek öldürme ne anlama gelir? Rüyada böcek öldürme anlamı
BİM'de satılacak Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı?
SGK rapor parası nasıl alınır? 2021 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.