Sadakatsiz dizisinde ortalık karıştı

Kanal D ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisi tüm heyecanıyla sürüyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Cansu Dere gibi önemli oyuncular yer alıyor. Son olarak 17. Bölümüyle ekranlara gelen Sadakatsiz’de gergin anlar yaşanmaya başladı. Derin ile Volkan arasındaki gerginlik sürerken polis evlerinde cinayet yaşandığını dair araştırmalar yapıyor.

3 Şubat Çarşamba günü yayınlanan Sadakatsiz dizisi 17. Bölümde soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Volkan ile Derin’in birlikte yaşadığı evde polisler cinayet şüphesiyle incelemeler başlattı. Polis araştırmalarını sürdürürken Derin’in yazmış olduğu günlük ajandasını buldu. Derin bu günlükte Volkan’ın kendisini öldüreceğini yazdı.

Dizinin BBC One yapımı orijinaline göre Doctor Foster ölerek diziye veda ediyor. Derin’in de ölmesi bekleniyor.