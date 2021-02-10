Sadakatsiz dizisinde ortalık karıştı

Kanal D ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisi tüm heyecanıyla sürüyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Cansu Dere gibi önemli oyuncular yer alıyor. Son olarak 17. Bölümüyle ekranlara gelen Sadakatsiz’de gergin anlar yaşanmaya başladı. Derin ile Volkan arasındaki gerginlik sürerken polis evlerinde cinayet yaşandığını dair araştırmalar yapıyor.
Dizinin BBC One yapımı orijinaline göre Doctor Foster ölerek diziye veda ediyor. Derin’in de ölmesi bekleniyor.
Son Güncelleme: 10.02.2021 16:44