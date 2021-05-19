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Sadakatsiz dizisinde Mert karakterine Erdem Vurdem hayat veriyor

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Sadakatsiz dizisinde Mert karakterine Erdem Vurdem hayat veriyor haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 19.05.2021 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 19:20
Sadakatsiz dizisinde Mert karakterine Erdem Vurdem hayat veriyor
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Sadakatsiz dizisi 7 Ekim’de Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Sadakatsiz dizisinin ilk fragman görüntüleri yayınlandı. Dizide merakla beklenen karakterlerden bir tanesi de Mert oldu. İzleyiciler Mert karakterini kimin canlandırdığını araştırmaya başladı.

Sadakatsiz Mert Kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Mert ile Bahar uzun süredir evli bir çifttir. Mert ve Bahar’ın tek sorunu çocuklarının olmamasıdır. Bahar çocuklarının olmamasını büyük bir sorun olarak görmeye başlar. Mert artık eşinden uzaklaşmaya başlar.

Sadakatsiz dizisinde Mert karakterini Erdem Vurdem canlandırmaktadır.

Sadakatsiz Erdem Vurdem Kimdir?

Erdem Vurdem 1988 yılında doğdu. Erdem Vurdem Sadakatsiz dizisine Mert karakteriyle giriş yaptı. Mert durumu çok iyi olmayan bir ailede yetişmiştir ve Mert hiç sevmediği kişilerden olan Volkan ile rekabet haline girmek zorunda kalmıştır.

Erdem Vurdem’in daha önce rol aldığı projeler şunlardır:

- Hesaplaşma

- Şefkat Tepe

- Şubat Muyo

- Arka Sokaklar

- İnadına Aşk

- Söz

- Kuruluş Osman

- Sadakatsiz


Son Güncelleme: 19.05.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
DiziKanal DMertSadakatsiz
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