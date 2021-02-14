İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini Burak Sergen canlandırıyor

Şu anda Sadakatsiz isimli dizide oynayan oyuncu Burak Sergen’in kim olduğu oldukça merak edildi. Burak Sergen kim, hangi yapımlarda yer aldı?

14 Şubat 2021 Pazar 23:52
Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini Burak Sergen canlandırıyor
Takip Et:

Burak Sergen şuanda Kanal D’de izlediğimiz Sadakatsiz dizisinde rol alıyor. Oyuncu dizide Derin karakterinin babası Haluk’u canlandırıyor.

09.02.1961 yılında doğan Sergen 60 yaşındadır. Sergen Ankaralı’dır. 1984’te Ankara Devlet Konservatuvarı’nı bitiren Sergen, Bursa Devlet Tiyatrosu’nda görev yapmıştır. Ayrıca Ankara Devlet Tiyatrosu’nda müdürlük ve Hacettepe Üniversitesi’nde de rektörlük yapmıştır. Burak Sergen yönetmenlik ile oyunculuk yapmaktadır.

Burak Sergen, 1984’te “Sessizliğin İçinden: Mark Medoff” adlı oyunda oynadığı karakterle profesyonel olarak oyunculuk yapmaya başlamıştır.

On iki yılını tiyatro sahnelerine veren Sergen, 1996’da İstanbul Kanatlarımın Altında adındaki filmde hayat verdiği 4. Murat ile beyaz perdede yer almıştır. En son oynadığı film de 2010’da çekilen Sultan’ın Sırrı filmidir. Oyuncu bu filmde Derviş karakterine hayat vermiştir.

Oyuncunun ilk dizisi 2003’te oynadığı Beybaba dizisidir. Son dizisi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizidir. Sergen, bu dizide Feyyaz Meftun karakterine hayat vermiştir.

Burak Sergen’in oynadığı dizileri                                                               

  • Sadakatsiz – 2020- (Haluk Güçlü)
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – 2019-2020 (Feyyaz Meftun)
  • Halka – 2019 (İlhan Tepeli)
  • Çukur – 2017-2018 (Baykal/Beyefendi)
  • Kara Sevda – 2015 (Galip Kozcuoğlu)
  • Sen Benimsin – 2015 (Şimal Toprak)
  • Kızılelma – 2014 – (Süleyman Hekimoğlu)
  • Aşk ve Ceza – 2010 – Beşir Ağa
  • Zoraki Başkan – 2009 – Reis
  • Derdest – 2008 – Bülent Yıldırım
  • Dicle – 2007 – Seyit
  • Erkek Tarafı – 2005 – Kamil
  • Köpek – 2005 – Müdür Abbas
  • Tam Pansiyon – 2004 – Osman
  • Zerda – 2002 – Mahmut Ağa
  • Bulut Bey – 2002 – Kudret
  • Cesur Kuşku – 2001 – Hal Müdürü
  • Aşk ve Gurur – 2001 – Kenan Timur
 

Burak Sergen’in oynadığı filmleri

  • Deli Dumrul – 2007 – Deli Dumrul
  • Salur Kazan – 2007 – Salur Kazan
  • Salur Tutsak Düşünce – 2007 – Salur
  • Eğrek İle Seğrek – 2007 – Oba Beyi
  • Bamsı Beyrek – 2007 – Salur
  • Boğaçhan – 2007
  • Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü – 2007
  • Uruz Tutsak Düşer – 2007 – Salur
  • Beybaba / Koltuk – 2003
 

Burak Sergen’in resmi instagram hesabı

 Burak Sergen’in İnstagram hesabı @buraksergen  Şu anda oyuncunun 68.800 takipçisi bulunuyor.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 23:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Burak SergenKimKaçYaşında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen'in yeni dizisi Kanlı Yayın konusu ve oyuncuları
Exxen'in yeni dizisi Kanlı Yayın konusu ve oyuncuları
Survivor Berkay, eski milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu çıktı!
Survivor Berkay, eski milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu çıktı!
Mucize Doktor'un sevilen hemşiresi Güneş diziden ayrıldı mı? Korhan Herduran açıklama yaptı
Mucize Doktor'un sevilen hemşiresi Güneş diziden ayrıldı mı? Korhan Herduran açıklama yaptı
Mucize Doktor'da önemli ayrılık!
Mucize Doktor'da önemli ayrılık!
Sefirin Kızı'nda şok ayrılık!
Sefirin Kızı'nda şok ayrılık!
Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor
Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini Burak Sergen canlandırıyor
Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Naci ölüyor mu?
Maske takmama cezası ne kadardır?
30 Dakikada Sağlık iletişim ve WhatsApp hattı
BİM reyonlarında Pubg oyun setleri kaçırılmayacak fiyatlarla sizleri bekliyor
Sadakatsiz'in Derin'i diziden ayrılıyor mu?
Beni Bırakma dizisi karakteri Tarık neden dizide yok? Beni Bırakma dizisi karakteri Tarık'ı kim canlandırıyor?
Masumlar Apartmanı’nın son bölümünde çalan şarkının sözleri nedir?
Carrefour marketten sevgililer gününe özel fırsatlar!
Sadakatsiz dizisinin 17. bölümünde çalan şarkı nedir?
Diagne Galatasaray'dan gidiyor mu? Mbaye Diagne satıldı mı? Al Nassr'a kaç para bonservis ile satıldı?
Kuaförüm Sensin 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Emekliye uygun faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar
Golf Dondurma Bu Yaz Bambaşka geçecek reklam şarkısı müziği
28 Kasım Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak bugün saat kaçta başlıyor?
Çukur yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Çukur 4. sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Seslendirme yaparak ne kadar para kazanılır? 2021 Seslendirme çeşitleri
Beni Bırakma dizisi başrol oyuncusu Emrah Akduman diziden neden ayrıldı?
Survivor 2021'e yedeklerden katılan Yiğit Oruçoğlu kim?
Koltuk altı kararması neyle geçer? Koltuk altı kararması nasıl düzelir?
Şekerbank tarım kredi kampanyaları neler? 2021 Şekerbank'tan çiftçilere destek fırsatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.