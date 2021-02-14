Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’de Gönül karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Bu yazımızda sizler için derledik.

İzleyicileri ekrana kilitleyen Sadakatsiz dizisinde Gönül, Derin’in annesi, sosyetede ünlü ve hırslı bir kadın olarak karşımıza çıkmaktadır. Dizide önceleri kızının Volkan ile olan birlikteliğini kabul etmek istemese de daha sonra durumu kabullenmiş ve kızına karşı yapılan eleştirilerin karşısında durmuştur. Kızı ile babası arasında genellikle bir arabulucu rolünü üstlenen Gönül, kızına karşı yapılan hiçbir eleştiriye tahammül edemez.

Sadakatsiz Dizisinde Gönül Aslında Kimdir

Gözde Seda Altuner, Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterine hayat veriyor. 1982’de dünyaya gelen Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuk hayatına ilk olarak “Ev Hapsi” isimli dizi ile başlamıştır. Sadakatsiz dizisinden önce “Söz Vermiştin” isimli filmde yer alan Altuner, oyuncuğun yanı sıra senaristlik de yapmaktadır.

Gözde Seda Altuner’in Rol Aldığı Tüm Dizi ve Filmler

Ev Hapsi – 2005

Eşref Saati (Lütfiye) – 2007 / 2008

Melekler ve Kumarbazlar (Aydan) – 2009

Celal ile Ceren – 2013

Eğlendirme Dairesi – 2015

Kocan Kadar Konuş (Ece) – 2016

Paramparça (Leyla) – 2016

Sokak – 2017

Avlu – 2018

Söz Vermiştin (Bilge) – 2019

Sadakatsiz (Gönül) – 2020