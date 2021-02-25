Sadakatsiz dizisinde Didem karakterini canlandıran Aydan Taş kimdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosuna bir isim daha girdi. Bir zamanlar BKM Mutfak’ın oyuncusu olan Aydan Taş, Didem rolüyle ekranlarda rol alacak. Sadakatsiz, Cemal Hüneli transferinin sonrasında Aydan Taç ile beraber dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor.

Aydan Taş kimdir?

Taş, 1982’de Eskişehir’de doğdu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olarak da adını duyurmayı başaran Aydan Taş, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Üniversite zamanlarında okul tiyatrolarında rol alarak amatör olarak eğitimini almıştır. Eski Çarıklar ve Pişti isimli oyunlarının yanı sıra Organize İşler, Bebeğim, Bir Demet Tiyatro ve Sınıf isimli filmlerde de rol alarak oyunculuk tecrübesini yükseltmiştir. 2005 yılından bu yana BKM Mutfak bünyesinde yer almaktadır.

Rol aldığı filmler

Hadi İnşallah (2014 - Kızıl)

Çok Filim Hareketler Bunlar (2009)

Neşeli Hayat (2009)

Organize İşler (2005)

Rol aldığı diziler

Hercai (2019)

Hayat Şarkısı (2016 - Nilay)

Tatlı Küçük Yalancılar (2015 - Deli Kadın)

Karadayı (2014 - Aysel)

Yalan Dünya (2013 - Konuk)

Krem (2012-2013 / Fadik)

Aşağı Yukarı Yemişliler (2011 - Aysun)

Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008-2011)

Sınıf (2008)

Bebeğim (2006)

Bir Demet Tiyatro (1995)

Rol aldığı tiyatro oyunları

Eski Çarıklar

Pişti

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