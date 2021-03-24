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Sadakatsiz dizisinde Derin'in annesi Gönül karakterini Gözde Sena Altuner canlandırıyor

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran Sadakatsiz dizisinde Derin'in annesi Gönül karakterini Gözde Sena Altuner canlandırıyor haberi, kritik gelişmeleriyle 24.03.2021 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

24 Mart 2021 Çarşamba 19:35
Sadakatsiz dizisinde Derin'in annesi Gönül karakterini Gözde Sena Altuner canlandırıyor
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Sadakatsiz dizisinde Derin’in annesinin kim olduğu merak edilmektedir.

Sadakatsiz Dizisi Derin’in Annesi Kimdir?

Gözde Seda Altuner, 6 Haziran 1982'de İstanbul'da doğdu. Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Bu başarılı oyuncu ilk olarak 2005 yılında "Ev Hapsi" dizisiyle ekran önüne çıktı. Bugüne kadar birçok film ve dizi projesinde rol aldı. "Cast-ı Olan mı Var" adlı kısa filmin senaristi ve filmde oynadı. Eşref Saati, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Celal ile Ceren, Avlu ve Paramparça gibi popüler projelerde rol almıştır.

Gönül Hanım Gözde Seda Altuner Kaç Yaşında

  • Doğum Tarihi: 6 Haziran 1982
  • Doğum Yeri: İstanbul
  • Yaşı: 38
  • Burç: İkizler
  • Boy: 166
  • Kilo: 56


Son Güncelleme: 24.03.2021 19:35
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Anahtar Kelimeler:
DiziSadakatsiz
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