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Sadakatsiz dizisinde Derin'in annesi Gönül karakterine Gözde Sena Altuner hayat veriyor

Okuyucuları merakta bırakan Sadakatsiz dizisinde Derin'in annesi Gönül karakterine Gözde Sena Altuner hayat veriyor haberine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden ilk önce haberdar olmak istiyorsanız, 17.02.2021 tarihli haberimize hızlıca göz atabilirsiniz.

17 Şubat 2021 Çarşamba 19:31
Sadakatsiz dizisinde Derin'in annesi Gönül karakterine Gözde Sena Altuner hayat veriyor
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Sadakatsiz dizisinde Derin’in annesinin kim olduğu merak edilmektedir.

Sadakatsiz Dizisi Derin’in Annesi Kimdir?

Gözde Seda Altuner, 6 Haziran 1982'de İstanbul'da doğdu. Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Bu başarılı oyuncu ilk olarak 2005 yılında "Ev Hapsi" dizisiyle ekran önüne çıktı. Bugüne kadar birçok film ve dizi projesinde rol aldı. "Cast-ı Olan mı Var" adlı kısa filmin senaristi ve filmde oynadı. Eşref Saati, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Celal ile Ceren, Avlu ve Paramparça gibi popüler projelerde rol almıştır.

Gönül Hanım Gözde Seda Altuner Kaç Yaşında

  • Doğum Tarihi: 6 Haziran 1982
  • Doğum Yeri: İstanbul
  • Yaşı: 38
  • Burç: İkizler
  • Boy: 166
  • Kilo: 56


Son Güncelleme: 17.02.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
DiziSadakatsiz
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