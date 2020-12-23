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Sadakatsiz dizisinde Demir karakterini Doğan Can Sarıkaya canlandırıyor

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Sadakatsiz dizisinde Demir karakterini Doğan Can Sarıkaya canlandırıyor hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 23 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak, ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

23 Aralık 2020 Çarşamba 20:01
Sadakatsiz dizisinde Demir karakterini Doğan Can Sarıkaya canlandırıyor
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Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’de iki yıllık bir zaman geçişi yaşanmıştı. Bu olay ardından diziye birçok yeni isim katıldı. Bu isimlerden biri de Derin Güçlü karakterinin erkek kardeşini canlandıracak olan Demir Güçlü oldu. Asıl adı Doğan Can Sarıkaya olan genç oyuncu Demir karakterine can veren isim oldu.

Doğan Can Sarıkaya

İstanbul’da dünyaya gelen 2004 doğumlu Doğan Can Sarıkaya 17 yaşındadır. Oyunculuk mesleğine küçük yaşlarda başlayan başarılı oyuncu ilk Uludağ Limonata ve Kinder Sürpriz reklamlarında oynamıştır. Dizi sektörüne ise Küçük Ağa diziyle atılan oyuncu bu diziden sonra da Yeter dizisinde Kaan karakteriyle karşımıza çıkmıştır. Ardından Çukur dizisiyle Acar karakterini üstlenen oyuncu bu dizide dikkatleri üstüne çekmişti. Ardından da Tek Yürek dizisiyle başarıyı yakalamıştır. Son olarak da Sadakatsiz dizisine katılmıştır.

Sadakatsiz Demir Karakteri

Sadakatsiz dizisinin Gönül ve Haluk’un göz bebekleri olan evin küçük çocuğu Demir, şımarık yetiştirilmiş bir çocuktur. Zeki bir çocuk olmasına rağmen şımarık yetiştirildiği için derslerinde başarısız olmuş hatta okuldan atılmıştır. Demir, eniştesi olan Volkan’ı oğlu Ali’yi hiç sevmemektedir. Ali’yi kendine rakip olarak gören Demir onun üstüne oynar, yalan söyleyerek.



Son Güncelleme: 23.12.2020 20:01
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DoğanCanSarıkayaSadakatsizDemirCansuDereSadakatsizKanalD
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