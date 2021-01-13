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Sadakatsiz dizisinde Demir karakterine Doğan Can Sarıkaya hayat veriyor

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı Sadakatsiz dizisinde Demir karakterine Doğan Can Sarıkaya hayat veriyor haberine dair en sıcak ayrıntılar 13.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 20:01
Sadakatsiz dizisinde Demir karakterine Doğan Can Sarıkaya hayat veriyor
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Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’de iki yıllık bir zaman geçişi yaşanmıştı. Bu olay ardından diziye birçok yeni isim katıldı. Bu isimlerden biri de Derin Güçlü karakterinin erkek kardeşini canlandıracak olan Demir Güçlü oldu. Asıl adı Doğan Can Sarıkaya olan genç oyuncu Demir karakterine can veren isim oldu.

Doğan Can Sarıkaya

İstanbul’da dünyaya gelen 2004 doğumlu Doğan Can Sarıkaya 17 yaşındadır. Oyunculuk mesleğine küçük yaşlarda başlayan başarılı oyuncu ilk Uludağ Limonata ve Kinder Sürpriz reklamlarında oynamıştır. Dizi sektörüne ise Küçük Ağa diziyle atılan oyuncu bu diziden sonra da Yeter dizisinde Kaan karakteriyle karşımıza çıkmıştır. Ardından Çukur dizisiyle Acar karakterini üstlenen oyuncu bu dizide dikkatleri üstüne çekmişti. Ardından da Tek Yürek dizisiyle başarıyı yakalamıştır. Son olarak da Sadakatsiz dizisine katılmıştır.

Sadakatsiz Demir Karakteri

Sadakatsiz dizisinin Gönül ve Haluk’un göz bebekleri olan evin küçük çocuğu Demir, şımarık yetiştirilmiş bir çocuktur. Zeki bir çocuk olmasına rağmen şımarık yetiştirildiği için derslerinde başarısız olmuş hatta okuldan atılmıştır. Demir, eniştesi olan Volkan’ı oğlu Ali’yi hiç sevmemektedir. Ali’yi kendine rakip olarak gören Demir onun üstüne oynar, yalan söyleyerek.



Son Güncelleme: 13.01.2021 20:01
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DoğanCanSarıkayaSadakatsizDemirCansuDereSadakatsizKanalD
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