Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakteri kimdir? Gerçek adı ne?

Yapımcılığını Medyapımın üstlendiği, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un bulunduğu Sadakatsiz adlı dizide Cavidan Hanım; Tekirdağ ilinin sosyetelerinden birisidir ve bu onu çok meşhur etmektedir.

Denekte çalışmakta olan Cavidan hanım, Nevin hanımın en yakın arkadaşı olmaktadır. Kendisi Gönül adlı karakteri pek sevmez ve dobralığından dolayı bunu Gönül’e söylemekten çekinmez hatta fırsatını buldukça eksiklerini de Gönül’ün yüzüne vurmaktadır. Derin’in yaşadığı karışık ilişkinin herkes unutmaya başlamıştır lakin bu dönemi Cavidan sürekli hatırlatmaktadır. Cavidan, Gönül’ü kızdırır ve Gönül de bu duruma karşılıksız kalmaz ve senin de geçmişte neler yaptığını biliyoruz der. Cavidan bunun karşılığında ağzını açmaz.

Cavidan karakterinin gerçek adı nedir?

Meltem Baytok, Sadakatsiz adlı dizide Cavidan Hanım rolünü canlandırmaktadır. Oyuncunun en son ekranlara geldiği dizi “Hekimoğlu” olmuş lakin oyuncu burada konuk olarak performans sergilemiştir. Yine de rolünü hakkıyla verdiğinin altını çizmekte fayda var.

Meltem Baytok kimdir?

Meltem Baytok 1968 senesinde dünyaya gelmiştir ve Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

“Deniz Yıldızı” ile “Unutma Beni” adlı gündelik diziler ile izleyiciye kendini tanıtan oyuncunun bulunduğu yapımlar ise: “Deniz Yıldızı” ile “Unutma Beni” adlı gündelik diziler ile izleyiciye kendini tanıtan oyuncunun bulunduğu yapımlar ise:

• Sadakatsiz adlı yapım,

• Hekimoğlu,

• Aşkların En Güzeli,

• Deniz Yıldızı,

• Unutma Beni.

Sadakatsiz dizisinde yer alan Meltem Baytok kaç yaşında:

Deneyimli oyuncu 2021 senesi itibari ile 53 yaşının içindedir.