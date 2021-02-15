İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakteri kimdir? Gerçek adı ne?

Gerek konusuyla gerek oyuncu kadrosu ile sık sık gündeme gelen Sadakatsiz adlı dizide Cavidan karakteri oldukça merak edilenler arasına girdi. Bizde bu haberimizde Sadakatsiz dizisindeki Cavidan'ın kim olduğu ve gerçek adının ne olduğunu cevaplandırdık. İşte detaylar...

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:29
Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakteri kimdir? Gerçek adı ne?
Takip Et:
Yapımcılığını Medyapımın üstlendiği, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un bulunduğu Sadakatsiz adlı dizide Cavidan Hanım; Tekirdağ ilinin sosyetelerinden birisidir ve bu onu çok meşhur etmektedir.

 

Denekte çalışmakta olan Cavidan hanım, Nevin hanımın en yakın arkadaşı olmaktadır. Kendisi Gönül adlı karakteri pek sevmez ve dobralığından dolayı bunu Gönül’e söylemekten çekinmez hatta fırsatını buldukça eksiklerini de Gönül’ün yüzüne vurmaktadır. Derin’in yaşadığı karışık ilişkinin herkes unutmaya başlamıştır lakin bu dönemi Cavidan sürekli hatırlatmaktadır. Cavidan, Gönül’ü kızdırır ve Gönül de bu duruma karşılıksız kalmaz ve senin de geçmişte neler yaptığını biliyoruz der. Cavidan bunun karşılığında ağzını açmaz.
 

Cavidan karakterinin gerçek adı nedir?

 
Meltem Baytok, Sadakatsiz adlı dizide Cavidan Hanım rolünü canlandırmaktadır. Oyuncunun en son ekranlara geldiği dizi “Hekimoğlu” olmuş lakin oyuncu burada konuk olarak performans sergilemiştir. Yine de rolünü hakkıyla verdiğinin altını çizmekte fayda var.

 

Meltem Baytok kimdir?

 
Meltem Baytok 1968 senesinde dünyaya gelmiştir ve Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.
 

“Deniz Yıldızı” ile “Unutma Beni” adlı gündelik diziler ile izleyiciye kendini tanıtan oyuncunun bulunduğu yapımlar ise:
 
• Sadakatsiz adlı yapım,
 
• Hekimoğlu,
 
• Aşkların En Güzeli,
 
• Deniz Yıldızı,
 
• Unutma Beni.

 

Sadakatsiz dizisinde yer alan Meltem Baytok kaç yaşında:

 
Deneyimli oyuncu 2021 senesi itibari ile 53 yaşının içindedir. 


Son Güncelleme: 15.02.2021 00:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SadakatsizSadakatsiz InstagramSadakatsiz TwitterSadakatsiz DizisiSadakatsiz Cavidan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda
Güldür Güldür Show bu sezon final mi yapacak?
Güldür Güldür Show bu sezon final mi yapacak?
Exxen'in yeni dizisi Kanlı Yayın oyuncuları kimler?
Exxen'in yeni dizisi Kanlı Yayın oyuncuları kimler?
Reha Özcan'ın Mucize Doktor dizisinden ayrılma nedeni belli oldu!
Reha Özcan'ın Mucize Doktor dizisinden ayrılma nedeni belli oldu!
Exxen yeni bir dizi daha çekiyor.
Exxen yeni bir dizi daha çekiyor.
Exxen'in yeni dizisi Kanlı Yayın konusu ve oyuncuları
Exxen'in yeni dizisi Kanlı Yayın konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

2021 yılında gelen zamlar sonrasında en güncel alkol fiyatları
Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakteri kimdir? Gerçek adı ne?
Ticaret Bakanlığı memur alacağını duyurdu! KPSS sınavı şartı
Kırmızı Oda Ömer Kimdir? (Nazlı’nın Babası) Fatih Hürkan Kimdir?
‘Ramo’ Dilber kimdir? Sitare Akbaş
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi kaç bölüm yayınlanacak?
Xiaomi Mijia 1C Vacuum Mop robot ŞOK marketlerde ! Kullanıcı yorumları neler?
Kırmızı Kamyon dizisi Bülent Çolak kimdir?
Menajerimi Ara Merve Kimdir? Almila Ada Kaç Yaşında Sevgilisi Var Mı?
Şok Tefal FV3951 ütü inceleme ve hakkındaki yorumları
Yeni çipli yeni kimlikte seri no ve cilt no nerede yazar?
2020 EGM bekçi alımı ne zaman yapılacak?
Dardanel Ton kime ait bir marka, hangi ülkenin markasıdır?
Masum Raşi öldü mü, neden öldü?
Öğretmen dizisinin çekildiği okul nerede? Dizi hangi okulda çekiliyor?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Şubat 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 15 Şubat 2021 Pazartesi
Burak Tozkoparan kimdir? Burak Tozkoparan'ın sevgilisi kimdir?
Atasun Optik'ten sevgililer günü kampanyası!
Media Markt'tan sevgililer gününe özel indirimler
TV8 canlı yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.