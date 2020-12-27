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Sadakatsiz dizisi yönetmeni ve yapımcısı kimdir? Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu!

Sadakatsiz Dizisi oyuncuları kimler? Sadakatsiz Dizisinin yönetmeni kimdir? Sadakatsiz Dizisinin konusu nedir? Sadakatsiz Dizisi hangi diziden uyarlamadır? Sadakatsiz Dizisinin yapımcıları kimler? Sadakatsiz Dizisinin yapım şirketi hangisi? Sadakatsiz Dizisi izleyicileri dizinin hem ekranda hem de arka planda bulunan kişilerin kimler olduğunu ve dizinin konusunu araştırıyorlar.

27 Aralık 2020 Pazar 18:50
Sadakatsiz dizisi yönetmeni ve yapımcısı kimdir? Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu!
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Sadakatsiz Dizisi Kadrosu Ve Yönetmeni Kimlerden Oluşuyor? Sadakatsiz Dizisinin Konusu Ne?

Sadakatsiz dizisi ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında 7 Ekim 2020 tarihinde karşı karşıya geldi. İngiliz yapımı olan Doctor Foster dizisinden uyarlanan dizinin yapımcılığını Med yapım ve Mednova üstlenmiştir. Dizisinin başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk oynamaktadır. Dizinin izleyicileri dizinin çekimlerini üstlenen yönetmenini ve senaristini araştırıyorlar.

Sadakatsiz Dizisinin Yapımcısı, Yönetmeni Ve Senaristi Kimdir?

Dizisini yapım şirketi Med Yapım ve Mednova, yapımcıları ise Fatih Aksoy ve Faruk Bayhan’dır. Dizinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt üstlenmektedir. Sadakatsiz dizisinin senaryosunu kaleme alan isimler ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’tur.

Sadakatsiz Dizisi Hangi Şehirde Çekiliyor?

Dizinin ilk yayınlanan bölümleri Tekirdağ’da çekilmektedir. İlerleyen bölümlerin İstanbul’da çekileceği tahmin ediliyor. Henüz İstanbul’da nerede çekileceği ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Sadakatsiz Dizisinin Konusu Nedir?

Dr. Asya (Cansu Dere) otuzlu yaşlarında İç Hastalıkları uzmanı olan başarılı bir doktordur. Asya İzmir’de doğmuş, büyümüş ailesini şaibeli bir trafik kazasında kaybeder. Doktorluğa yeni başlarken Volkan (Caner Cindoruk) ile tanışır  ve yurt dışı kariyerini bırakarak Volkan’ın memleketi Tekirdağ’a yerleşir. İşine ve ailesine çok bağlı olan Asya eşi Volkan ve oğlu Ali (Alp Akar) ile mutlu bir yaşam sürerken, hayatı kocasının genç bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendiği zaman değişir. Asya eşinden intikam almak veya evliliğini kurtarmak arasında bir seçim yapacaktır.

Sadakatsiz Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

  • Alp Akar-Ali Arslan 
  • Burak Sergen-Haluk Güçlü
  • Caner Cindoruk-Volkan Arslan
  • Cansu Dere-Asya Arslan
  • Emir Taro Tekin-Selçuk Dağcı
  • Eren Vurdem-Mert Gelik
  • Gözde Seda Altuner-Gönül Güçlü
  • Melis Sezen-Derin Güçlü
  • Nazlı Bulum-Nil Tetik
  • Olcay Yusufoğlu-Serap Şenlik
  • Özge Özder-Derya Samanlı
  • Yeliz Kuvancı-Bahar Gelik


Son Güncelleme: 27.12.2020 18:50
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