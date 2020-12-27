Sadakatsiz dizisi yönetmeni ve yapımcısı kimdir? Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu!

Sadakatsiz Dizisi Kadrosu Ve Yönetmeni Kimlerden Oluşuyor? Sadakatsiz Dizisinin Konusu Ne?

Sadakatsiz dizisi ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında 7 Ekim 2020 tarihinde karşı karşıya geldi. İngiliz yapımı olan Doctor Foster dizisinden uyarlanan dizinin yapımcılığını Med yapım ve Mednova üstlenmiştir. Dizisinin başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk oynamaktadır. Dizinin izleyicileri dizinin çekimlerini üstlenen yönetmenini ve senaristini araştırıyorlar.

Sadakatsiz Dizisinin Yapımcısı, Yönetmeni Ve Senaristi Kimdir?

Sadakatsiz Dizisi Hangi Şehirde Çekiliyor?

Dizisini yapım şirketi Med Yapım ve Mednova, yapımcıları ise Fatih Aksoy ve Faruk Bayhan’dır. Dizinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt üstlenmektedir. Sadakatsiz dizisinin senaryosunu kaleme alan isimler ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’tur.

Dizinin ilk yayınlanan bölümleri Tekirdağ’da çekilmektedir. İlerleyen bölümlerin İstanbul’da çekileceği tahmin ediliyor. Henüz İstanbul’da nerede çekileceği ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Sadakatsiz Dizisinin Konusu Nedir?

Dr. Asya (Cansu Dere) otuzlu yaşlarında İç Hastalıkları uzmanı olan başarılı bir doktordur. Asya İzmir’de doğmuş, büyümüş ailesini şaibeli bir trafik kazasında kaybeder. Doktorluğa yeni başlarken Volkan (Caner Cindoruk) ile tanışır ve yurt dışı kariyerini bırakarak Volkan’ın memleketi Tekirdağ’a yerleşir. İşine ve ailesine çok bağlı olan Asya eşi Volkan ve oğlu Ali (Alp Akar) ile mutlu bir yaşam sürerken, hayatı kocasının genç bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendiği zaman değişir. Asya eşinden intikam almak veya evliliğini kurtarmak arasında bir seçim yapacaktır.

Sadakatsiz Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?