Sadakatsiz dizisi yeni bölüm ne zaman? Oyuncuları kimler? Konusu ne?

Kanal D’nin yeni sezon dizileri arasında en fazla dikkat çeken yapımlarından olan Sadakatsiz her bölümü ile merak edilmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisi aynı zamanda konusu ile araştırılıyor.
11. bölümü ile ekranlara gelen Kanal D’nin Sadakatsiz dizisinin 12. Bölümü araştırılamaya başlandı.
Sadakatsiz dizisi hangi gün yayınlanıyor?
Kanal D ekranlarının yeni sezon dizisi Sadakatsiz her hafta Çarşamba günleri hayranları ile buluşuyor.
Sadakatsiz dizisi oyuncuları
Cansu Dere - Asya Arslan
Caner Cindoruk - Volkan Arslan
Melis Sezen - Derin Güçlü
Eren Vurdem - Mert Gelik
Olcay Yusufoğlu - Serap Şenlik
Nazlı Bulum - Nil Tetik
Gözde Seda Altuner - Gönül Güçlü
Emir Tarık Tekin - Selçuk Dağcı
Alp Akar - Ali Arslan
Özge Özder - Derya Samanlı
Burak Sergen - Haluk Güçlü
Sadakatsiz dizisi konusu
Başarılı bir doktor olan Asya, Volkan ile hayatını birleştiren ve Ali adında harika bir evlada sahip olan annedir. Çekirdek aile içerisinde her zaman olan sıkıntılar dışında sorun yaşamayan Asya ve Volkan ikilisinin sorunsuz evliliği Volkan’ın atkısında ki sarı kadın saçı ile bozulur. Asya, Volkan’ın kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmek için hiç istemediği bir kadına dönüşür.