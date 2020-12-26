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Sadakatsiz dizisi yeni bölüm ne zaman? Oyuncuları kimler? Konusu ne?

Yeni sezon dizileri arasında en dikkat çeken yapım olan Sadakatsiz araştırılmaya devam ediyor. Pek çok kişi, Sadakatsiz dizisi yeni bölüm ne zaman? Oyuncuları kimler? Konusu ne? sorularını araştırıyor.

26 Aralık 2020 Cumartesi 22:02
Sadakatsiz dizisi yeni bölüm ne zaman? Oyuncuları kimler? Konusu ne?
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Kanal D’nin yeni sezon dizileri arasında en fazla dikkat çeken yapımlarından olan Sadakatsiz her bölümü ile merak edilmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisi aynı zamanda konusu ile araştırılıyor.

11. bölümü ile ekranlara gelen Kanal D’nin Sadakatsiz dizisinin 12. Bölümü araştırılamaya başlandı.

Sadakatsiz dizisi hangi gün yayınlanıyor?

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizisi Sadakatsiz her hafta Çarşamba günleri hayranları ile buluşuyor.

Sadakatsiz dizisi oyuncuları

Cansu Dere - Asya Arslan

Caner Cindoruk - Volkan Arslan

Melis Sezen - Derin Güçlü

Eren Vurdem - Mert Gelik

Yeliz Kuvancı - Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu - Serap Şenlik

Nazlı Bulum - Nil Tetik

Gözde Seda Altuner - Gönül Güçlü

Emir Tarık Tekin - Selçuk Dağcı

Alp Akar - Ali Arslan

Özge Özder - Derya Samanlı

Burak Sergen - Haluk Güçlü

Sadakatsiz dizisi konusu

Başarılı bir doktor olan Asya, Volkan ile hayatını birleştiren ve Ali adında harika bir evlada sahip olan annedir. Çekirdek aile içerisinde her zaman olan sıkıntılar dışında sorun yaşamayan Asya ve Volkan ikilisinin sorunsuz evliliği Volkan’ın atkısında ki sarı kadın saçı ile bozulur. Asya, Volkan’ın kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmek için hiç istemediği bir kadına dönüşür.



Son Güncelleme: 26.12.2020 22:02
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Kanal DSadakatsizKonusuOyuncularıYayın Tarihi
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