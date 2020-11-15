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Sadakatsiz dizisi yayından kaldırılacak mı?

Kanal D’nin yeni dizisi Sadakatsiz her bölümüyle gündem yaratıyor. Dizi hakkında sürpriz bir şekilde final iddiası ortaya atıldı. İzleyiciler Sadakatsiz dizisi yayından kaldırılacak mı sorusunu araştırmaya başladı.

15 Kasım 2020 Pazar 17:01
Sadakatsiz dizisi yayından kaldırılacak mı?
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz her bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Med Yapım imzalı dizinin başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk yer alıyor.


Yurt dışından uyarlanarak hazırlanan dizinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk kaleme alıyor.

Sadakatsiz final mi yapıyor?

Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan dizi yayınlandığı her bölüm büyük ilgi görüyor. Dizinin yapımcıları ve yayıncı kanal diziyle 6 bölümlük bir anlaşma imzalamıştı. Dizinin başarısının adından sözleşmenin uzatılması bekleniyor.

Doctor Foster adlı diziden uyarlanan dizini orijinali 2 sezon ve 10’ar bölümden oluşuyordu. Dizinin gösterdiği başarının ardından kaç sezon veya kaç bölüm süreceği henüz bilinmese de dizinin gösterdiği başarı nedeniyle final yapması beklenmiyor.  



Son Güncelleme: 15.11.2020 17:01
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizDizi
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