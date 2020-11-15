Sadakatsiz dizisi yayından kaldırılacak mı?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz her bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Med Yapım imzalı dizinin başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk yer alıyor.
Sadakatsiz final mi yapıyor?
Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan dizi yayınlandığı her bölüm büyük ilgi görüyor. Dizinin yapımcıları ve yayıncı kanal diziyle 6 bölümlük bir anlaşma imzalamıştı. Dizinin başarısının adından sözleşmenin uzatılması bekleniyor.
Doctor Foster adlı diziden uyarlanan dizini orijinali 2 sezon ve 10’ar bölümden oluşuyordu. Dizinin gösterdiği başarının ardından kaç sezon veya kaç bölüm süreceği henüz bilinmese de dizinin gösterdiği başarı nedeniyle final yapması beklenmiyor.
Son Güncelleme: 15.11.2020 17:01