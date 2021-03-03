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Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Gerçek adı ne? Caner Cindoruk oynadığı diziler

Basın bülteninde göze çarpan Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Gerçek adı ne? Caner Cindoruk oynadığı diziler ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 3 Mart 2021 Çarşamba tarihli haberimize göz atarak, Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Gerçek adı ne? Caner Cindoruk oynadığı diziler hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

03 Mart 2021 Çarşamba 19:30
Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Gerçek adı ne? Caner Cindoruk oynadığı diziler
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Sadakatsiz dizisinde Caner Cindoruk Asya'nın Kocası Volkan karakterine hayat veren oyuncu. Asya’yla Mutludur ve birde evlatları var. Eşi Asya ise işinde oldukça başarılı doktordur. İş Adamı olan Volkan eşi Asya'yı aldatıyordur.

Aldattığı kişiyse kendinden epey küçük olan iş ortağının kızıdır. Bir gün iş ortağı ve onun ailesiyle beraber yemek yerken eşi kocasının kızlarıyla olan birlikteliğini aileye söyler. Genç kız ise bu duruma sinirlenerek Asya’nın yüzüne tokat atar.

 

Sadakatsiz Dizisi Volkan Gerçek Adı?

Asıl ismi Caner Cindoruk olan oyuncu, 17 Nisan 1980 Adana doğumlu Sadakatsiz dizisi Volkan'ı canlandırıyor. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü çalışmalarını tamamladı. Birden fazla tiyatro, dizi ve filmlerde rol aldı. Rol aldığı Tiyatroların yanı sıra birçok tiyatroyu da kendisi yönetti. Oyuncuların katıldığı bazı diziler aşağıdaki gibidir.

2007 Kara Güneş Alişir

2008 Yaprak Dökümü Doktor Nazmi

2009 Hanımın Çiftliği Kemal

2011 Firar Nadir

2013 Ateş Altında Aşk

2016 İstanbul Sokakları Fırat

2016- Muhteşem Yüzyıl Kösem Silahtar Mustafa Paşa

2017 Kalk Gidelim

2017 Kadın Sarp/Alp



Son Güncelleme: 03.03.2021 19:30
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VolkanSadakatsiz
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