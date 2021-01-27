İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...

Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Caner Cindoruk'un yer aldığı diziler

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Caner Cindoruk'un yer aldığı diziler haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 27.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 19:30
Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Caner Cindoruk'un yer aldığı diziler
Takip Et:

Sadakatsiz dizisinde Caner Cindoruk Asya'nın Kocası Volkan karakterine hayat veren oyuncu. Asya’yla Mutludur ve birde evlatları var. Eşi Asya ise işinde oldukça başarılı doktordur. İş Adamı olan Volkan eşi Asya'yı aldatıyordur.

Aldattığı kişiyse kendinden epey küçük olan iş ortağının kızıdır. Bir gün iş ortağı ve onun ailesiyle beraber yemek yerken eşi kocasının kızlarıyla olan birlikteliğini aileye söyler. Genç kız ise bu duruma sinirlenerek Asya’nın yüzüne tokat atar.

 

Sadakatsiz Dizisi Volkan Gerçek Adı?

Asıl ismi Caner Cindoruk olan oyuncu, 17 Nisan 1980 Adana doğumlu Sadakatsiz dizisi Volkan'ı canlandırıyor. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü çalışmalarını tamamladı. Birden fazla tiyatro, dizi ve filmlerde rol aldı. Rol aldığı Tiyatroların yanı sıra birçok tiyatroyu da kendisi yönetti. Oyuncuların katıldığı bazı diziler aşağıdaki gibidir.

2007 Kara Güneş Alişir

2008 Yaprak Dökümü Doktor Nazmi

2009 Hanımın Çiftliği Kemal

2011 Firar Nadir

2013 Ateş Altında Aşk

2016 İstanbul Sokakları Fırat

2016- Muhteşem Yüzyıl Kösem Silahtar Mustafa Paşa

2017 Kalk Gidelim

2017 Kadın Sarp/Alp



Son Güncelleme: 27.01.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VolkanSadakatsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazal Kaya'nın Pera Palas'taki partneri belli oldu
Hazal Kaya'nın Pera Palas'taki partneri belli oldu
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu
Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Sefirin Kızı dizisinde değişim başlıyor!
Sefirin Kızı dizisinde değişim başlıyor!
Harry Potter serisi dizi oluyor!
Harry Potter serisi dizi oluyor!

Popüler Haberler

27 Ocak 2021 Çarşamba Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 27 Ocak 2021 Çarşamba Dünya genelinde vaka sayısı
Kanal D Sadakatsiz tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen'in hayatı!
Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kuruluş Osman Flatyos kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Caner Cindoruk'un yer aldığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Aydoğdu kimdir? Fatih Ayhan doğum tarihi
Menajerimi Ara Emir kimdir? Burak Tozkoparan Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Barış karakterini Engin Öztürk canlandırıyor
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu yaşı ve oynadığı diziler
Ocak 2020 kiralara ne kadar zam yapılacak? Aralık 2019 Enflasyon rakamlarına göre Ocak 2020 Kira artış oranı belli oldu!
Kredi Kartı başvurusu nasıl iptal edilir? Kart başvuru iptal işlemleri
İBB iş başvurusu nasıl yapılır? Kariyer.ibb işçi alımı başvurusu
Basit usulde vergilendirme ne demektir, nedir? Kimler basit usulde vergi mükellefi olur?
Ons nedir? Altın ons değeri kaç grama eşittir?
Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör’ü kim canlandırıyor? Kenan Ece'nin biyografisi
Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Mert Fırat’ın yer aldığı diziler
Sadakatsiz'e katılan Melis Sezen Kimdir? Derin karakteri kimdir?
Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al yer aldığı dizi ve film yapımları
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu kimdir? Maruf Otajonov'un hayatı!
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.