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Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 18.11.2020 tarihli haberimizde Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

18 Kasım 2020 Çarşamba 19:30
Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Sadakatsiz dizisinde Caner Cindoruk Asya'nın Kocası Volkan karakterine hayat veren oyuncu. Asya’yla Mutludur ve birde evlatları var. Eşi Asya ise işinde oldukça başarılı doktordur. İş Adamı olan Volkan eşi Asya'yı aldatıyordur.

Aldattığı kişiyse kendinden epey küçük olan iş ortağının kızıdır. Bir gün iş ortağı ve onun ailesiyle beraber yemek yerken eşi kocasının kızlarıyla olan birlikteliğini aileye söyler. Genç kız ise bu duruma sinirlenerek Asya’nın yüzüne tokat atar.

 

Sadakatsiz Dizisi Volkan Gerçek Adı?

Asıl ismi Caner Cindoruk olan oyuncu, 17 Nisan 1980 Adana doğumlu Sadakatsiz dizisi Volkan'ı canlandırıyor. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü çalışmalarını tamamladı. Birden fazla tiyatro, dizi ve filmlerde rol aldı. Rol aldığı Tiyatroların yanı sıra birçok tiyatroyu da kendisi yönetti. Oyuncuların katıldığı bazı diziler aşağıdaki gibidir.

2007 Kara Güneş Alişir

2008 Yaprak Dökümü Doktor Nazmi


2009 Hanımın Çiftliği Kemal

2011 Firar Nadir

2013 Ateş Altında Aşk

2016 İstanbul Sokakları Fırat

2016- Muhteşem Yüzyıl Kösem Silahtar Mustafa Paşa

2017 Kalk Gidelim

2017 Kadın Sarp/Alp



Son Güncelleme: 18.11.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
VolkanSadakatsiz
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