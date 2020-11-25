İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin çalışmaları tamamlandı
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...

Sadakatsiz dizisi Volkan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Sadakatsiz dizisi Volkan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 25.11.2020 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 19:31
Sadakatsiz dizisi Volkan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Sadakatsiz dizisinde Caner Cindoruk Asya'nın Kocası Volkan karakterine hayat veren oyuncu. Asya’yla Mutludur ve birde evlatları var. Eşi Asya ise işinde oldukça başarılı doktordur. İş Adamı olan Volkan eşi Asya'yı aldatıyordur.

Aldattığı kişiyse kendinden epey küçük olan iş ortağının kızıdır. Bir gün iş ortağı ve onun ailesiyle beraber yemek yerken eşi kocasının kızlarıyla olan birlikteliğini aileye söyler. Genç kız ise bu duruma sinirlenerek Asya’nın yüzüne tokat atar.

 

Sadakatsiz Dizisi Volkan Gerçek Adı?

Asıl ismi Caner Cindoruk olan oyuncu, 17 Nisan 1980 Adana doğumlu Sadakatsiz dizisi Volkan'ı canlandırıyor. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü çalışmalarını tamamladı. Birden fazla tiyatro, dizi ve filmlerde rol aldı. Rol aldığı Tiyatroların yanı sıra birçok tiyatroyu da kendisi yönetti. Oyuncuların katıldığı bazı diziler aşağıdaki gibidir.

2007 Kara Güneş Alişir

2008 Yaprak Dökümü Doktor Nazmi


2009 Hanımın Çiftliği Kemal

2011 Firar Nadir

2013 Ateş Altında Aşk

2016 İstanbul Sokakları Fırat

2016- Muhteşem Yüzyıl Kösem Silahtar Mustafa Paşa

2017 Kalk Gidelim

2017 Kadın Sarp/Alp



Son Güncelleme: 25.11.2020 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VolkanSadakatsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya karakteri kimdir? Sezanur Sözen kimdir, nereli, kaç yaşında?
Doğduğun Ev Kaderindir Burhan karakterini kim canlandırıyor? Teoman Kumbaracıbaşı biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Flatyos kimdir? Gerçek tarihte var mı?
Sadakatsiz dizisi Volkan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Aydoğdu’yu kim canlandırıyor? Fatih Ayhan'ın biyografisi
Menajerimi Ara dizisinde Emir karakterine Burak Tozkoparan hayat veriyor
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Barış karakteri kimdir?
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül karakterini kim canlandırıyor? Gözde Sena Altuner biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Yerli otomobilin özellikleri nasıl olacak? Yerli otomobilin özellikleri sızdırıldı!
Netflix en çok sevilen ve izlenen 10 anime film listesi
AVM’ler Açılıyor mu? Alışveriş merkezleri ne zaman, hangi şartlarda açılacak?
Annelere 2020'de yapılacak destek ödemeleri 7500 TL'yi buluyor!
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için alınabilecek hediye önerileri!
Fener Beşiktaş derbi maç hakemi Tugay Kaan Numanoğlu kimdir? Hangi futbolcunun oğludur?
Sen Çal Kapımı'ya katılan Ali Ersan Duru Kimdir? Efe karakteri kimdir?
Fox TV Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncuları
Zümrüdüanka dizisine katılan Doğukan Güngör kimdir? Hamit karakteri kimdir?
Sadakatsiz dizisinin Asya'sı Cansu Dere'nin hayat hikayesi!
Sadakatsiz Mert kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Erdem Vurdem kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.