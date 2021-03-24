İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
Açığa satış kararı Borsa İstanbul'da bugün de devam edecek! Açığa satış ne anlama geliyor?
Açığa satış kararı Borsa İstanbul'da...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...

Sadakatsiz dizisi Volkan karakteri kimdir? Caner Cindoruk'un hayatı ve yer aldığı diziler

Gündeme bomba gibi oturan Sadakatsiz dizisi Volkan karakteri kimdir? Caner Cindoruk'un hayatı ve yer aldığı diziler haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #tarihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 19:36
Sadakatsiz dizisi Volkan karakteri kimdir? Caner Cindoruk'un hayatı ve yer aldığı diziler
Takip Et:

Sadakatsiz dizisinde Caner Cindoruk Asya'nın Kocası Volkan karakterine hayat veren oyuncu. Asya’yla Mutludur ve birde evlatları var. Eşi Asya ise işinde oldukça başarılı doktordur. İş Adamı olan Volkan eşi Asya'yı aldatıyordur.

Aldattığı kişiyse kendinden epey küçük olan iş ortağının kızıdır. Bir gün iş ortağı ve onun ailesiyle beraber yemek yerken eşi kocasının kızlarıyla olan birlikteliğini aileye söyler. Genç kız ise bu duruma sinirlenerek Asya’nın yüzüne tokat atar.

 

Sadakatsiz Dizisi Volkan Gerçek Adı?

Asıl ismi Caner Cindoruk olan oyuncu, 17 Nisan 1980 Adana doğumlu Sadakatsiz dizisi Volkan'ı canlandırıyor. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü çalışmalarını tamamladı. Birden fazla tiyatro, dizi ve filmlerde rol aldı. Rol aldığı Tiyatroların yanı sıra birçok tiyatroyu da kendisi yönetti. Oyuncuların katıldığı bazı diziler aşağıdaki gibidir.

2007 Kara Güneş Alişir

2008 Yaprak Dökümü Doktor Nazmi

2009 Hanımın Çiftliği Kemal

2011 Firar Nadir

2013 Ateş Altında Aşk

2016 İstanbul Sokakları Fırat

2016- Muhteşem Yüzyıl Kösem Silahtar Mustafa Paşa

2017 Kalk Gidelim

2017 Kadın Sarp/Alp



Son Güncelleme: 24.03.2021 19:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VolkanSadakatsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 24 Mart 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 24 Mart 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? Berlin Kaplanı filmi konusu nedir? Berlin Kaplanı fragmanı, oyuncuları ve konusu
Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? Berlin Kaplanı filmi konusu nedir? Berlin Kaplanı fragmanı, oyuncuları ve konusu
Emanet 143. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 143. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Doğduğun Ev Kaderindir neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 24 Mart Çarşamba Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok?
Doğduğun Ev Kaderindir neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 24 Mart Çarşamba Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok?
Masum 368. bölüm fragmanı ve 25 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Masum 368. bölüm fragmanı ve 25 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Acemi Anneler 113. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Acemi Anneler 113. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1

Popüler Haberler

24 Mart 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 24 Mart 2021 Çarşamba Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Sadakatsiz hangi günler yayınlanıyor? Kanal D Sadakatsiz tekrar bölümleri ne zaman?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen kimdir, nereli yaşı kaç?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Burhan karakterini Teoman Kumbaracıbaşı canlandırıyor
Kuruluş Osman dizisi Hasan Sabbah kimdir? Flatyos tarihte gerçekten var mı?
Sadakatsiz dizisi Volkan karakteri kimdir? Caner Cindoruk'un hayatı ve yer aldığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Aydoğdu kimdir? Gerçek adı nedir? Fatih Ayhan nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Emir karakteri kimdir? Burak Tozkoparan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış kimdir? Engin Öztürk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisinde Derin'in annesi Gönül karakterini Gözde Sena Altuner canlandırıyor
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Hira Su Yıldız nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Emir Özden doğum tarihi
Hercai Melike diziden ayrıldı mı? Aslı Samat diziye veda mı etti?
Rüyada aldatılma görmek ne anlama gelir? Rüyada aldatılma görmenin anlamları
Xiaomi MIUI 12 reklamlar nasıl kapatılır? Xiaomi MIUI 12 reklam kapatma işlemleri
Sadakatsiz Selçuk karakteri kimdir? Tarık Emir Tekin kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sadakatsiz Bahar karakteri kimdir? Yeliz Kuvancı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuruluş Osman dizisindeki Ayşe Hatun karakteri kimdir? Açelya Özcan nereli, yaşı kaç?
Seksenler dizisi Suna kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Eda Akalın kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bugün kimin maçı var? 24 Mart 2021 Çarşamba TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Çiğ köfte dükkanı için bayilik veren firmalar ve bayilik şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.