Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör’ü kim canlandırıyor? Kenan Ece'nin biyografisi

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin favori dizileri arasına giren Sadakatsiz dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide Asya’nın psikoloğu olarak diziye katılım gösteren Turgay Güngör karakteriyle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı.
Sadakatsiz Dizisi Turgay Güngör Kimdir?
Kenan Ece Kimdir?
Kenan Ece 1980 senesinde doğmuştur. 40 yaşındaki başarılı oyuncu eğitimini yurt dışında almıştır. İrlanda ve Almanya’da bazı rollerde oynayan Eve 2009’da Türkiye’ye gelmiş ve burada oyunculuk kariyerine başlamıştır. Aşağıdaki kısımda Kenan Ece’nin daha önce yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.
- Yüreğine Sor
- Beni Unutma
- Ertuğrul 1890
- Kalp Hırsızı
- Deli Saraylı
- Sadakatsiz
Son Güncelleme: 27.01.2021 19:20