İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör kimdir? Kenan Ece'nin yer aldığı diziler

Gündemde büyük yankı uyandıran Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör kimdir? Kenan Ece'nin yer aldığı diziler ile ilgili olarak merak edilen 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör kimdir? Kenan Ece'nin yer aldığı diziler ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 5 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli haberimizde derledik.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:20
Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör kimdir? Kenan Ece'nin yer aldığı diziler
Takip Et:

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin favori dizileri arasına giren Sadakatsiz dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide Asya’nın psikoloğu olarak diziye katılım gösteren Turgay Güngör karakteriyle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı.

Sadakatsiz Dizisi Turgay Güngör Kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Asya’nın psikoloğu olarak izlenen Turgay Güngör karakterine Kenan Ece hayat vermektedir. Halihazırda kadrosunda Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi önemli oyuncuların yer aldığı diziye Kenan Ece’nin de katılım göstermesiyle birlikte kadro daha da genişledi. Turgay Güngör karakteri dizide Asya’nın özel hayatında yaşadığı problemleri dinleyen ve ona yol gösterici nitelikte tavsiyeler vererek psikolojisini rahatlatan psikolog olarak izlenmeye devam edecek.

Kenan Ece Kimdir?

Kenan Ece 1980 senesinde doğmuştur. 40 yaşındaki başarılı oyuncu eğitimini yurt dışında almıştır. İrlanda ve Almanya’da bazı rollerde oynayan Eve 2009’da Türkiye’ye gelmiş ve burada oyunculuk kariyerine başlamıştır. Aşağıdaki kısımda Kenan Ece’nin daha önce yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.

  • Yüreğine Sor
  • Beni Unutma
  • Ertuğrul 1890
  • Kalp Hırsızı
  • Deli Saraylı
  • Sadakatsiz

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Turgay GüngörKenan EceKanal DSadakatsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 173. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Emanet 173. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Doğduğun Ev Kaderindir neden başlamadı, neden yok? TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?
Doğduğun Ev Kaderindir neden başlamadı, neden yok? TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Masumiyet 11. bölüm Fox TV canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Masumiyet yeni son bölüm izle
Masumiyet 11. bölüm Fox TV canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Masumiyet yeni son bölüm izle
Kuruluş Osman 57. bölüm ATV canlı izle - 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle
Kuruluş Osman 57. bölüm ATV canlı izle - 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle
Sadakatsiz 28. bölüm Kanal D canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sadakatsiz 28 yeni son bölüm izle
Sadakatsiz 28. bölüm Kanal D canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sadakatsiz 28 yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisindeki Mert karakteri kimdir? Erdem Vurdem nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz'e katılan Olcay Yusufoğlu Kimdir? Serap Şenlik karakteri kimdir?
Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör kimdir? Kenan Ece'nin yer aldığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay kimdir? Çağrı Şensoy hakkında bilgiler
Benim Adım Melek dizisi 64.bölüm tek parça, Youtube izle - TRT 1 Benim Adım Melek canlı yayın izle
Sadakatsiz Bahar kimdir? Gerçek adı nedir? Yeliz Kuvancı nereli, yaşı kaç?
Emanet 173. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl'ın hayatı!
Menajerimi Ara'a katılan Pınar Ünsal Kimdir? Leyla karakteri kimdir?
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris karakteri kimdir? Bahtiyar Engin kimdir, nereli, kaç yaşında?
Son Sayfa sunucusu kimdir? Melike Çelik kimdir, nereli yaşı Kaç?
Vakıfbank 12 ay ertelemeli düşük faizli kredi kartı borcu kapatma kredisi
İşsiz ve çalışmayana 3 bankadan acil 10 Bin TL nakit ihtiyaç kredisi
Savaşçı yeni bölüm canlı izle! Fox TV Savaşçı 103. bölüm tek parça izle! Savaşçı son bölüm
Kırmızı Oda 36.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti TV 8
Doğduğun Ev Kaderindir neden başlamadı, neden yok? TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?
Seksenler dizisi Suna kimdir? Eda Akalın hakkında bilgiler
Emanet dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Emanet dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm canlı yayın tek parça izle TV 8
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Boğaç Aksoy hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.