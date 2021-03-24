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Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör karakteri kimdir? Kenan Ece'nin hayatı ve yer aldığı diziler

Haber okurlarının merakını uyandıran Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör karakteri kimdir? Kenan Ece'nin hayatı ve yer aldığı diziler haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 24.03.2021 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 19:25
Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör karakteri kimdir? Kenan Ece'nin hayatı ve yer aldığı diziler
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin favori dizileri arasına giren Sadakatsiz dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide Asya’nın psikoloğu olarak diziye katılım gösteren Turgay Güngör karakteriyle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı.

Sadakatsiz Dizisi Turgay Güngör Kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Asya’nın psikoloğu olarak izlenen Turgay Güngör karakterine Kenan Ece hayat vermektedir. Halihazırda kadrosunda Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi önemli oyuncuların yer aldığı diziye Kenan Ece’nin de katılım göstermesiyle birlikte kadro daha da genişledi. Turgay Güngör karakteri dizide Asya’nın özel hayatında yaşadığı problemleri dinleyen ve ona yol gösterici nitelikte tavsiyeler vererek psikolojisini rahatlatan psikolog olarak izlenmeye devam edecek.

Kenan Ece Kimdir?

Kenan Ece 1980 senesinde doğmuştur. 40 yaşındaki başarılı oyuncu eğitimini yurt dışında almıştır. İrlanda ve Almanya’da bazı rollerde oynayan Eve 2009’da Türkiye’ye gelmiş ve burada oyunculuk kariyerine başlamıştır. Aşağıdaki kısımda Kenan Ece’nin daha önce yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.

  • Yüreğine Sor
  • Beni Unutma
  • Ertuğrul 1890
  • Kalp Hırsızı
  • Deli Saraylı
  • Sadakatsiz

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 19:25
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Anahtar Kelimeler:
Turgay GüngörKenan EceKanal DSadakatsiz
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