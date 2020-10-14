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Sadakatsiz dizisi tekrar bölümleri ne zaman?

14 Ekim Çarşamba 2020 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Sadakatsiz dizisi tekrar bölümleri ne zaman? hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Sadakatsiz dizisi tekrar bölümleri ne zaman? konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 14 Ekim 2020 Çarşamba tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 00:00
Sadakatsiz dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına gelecek. Yeni dizi yayınlanan fragmanlarıyla büyük ilgi toplamıştı. İzleyiciler yeni dizinin hangi günlerde tekrar bölümlerinin olacağını merak ediyordu.

Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı gibi sevilen isimlerinde yer aldığı dizi Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yeni bölümleriyle yayınlanacak.

Öte yandan yeni bölümü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler için yeni dizinin bazı günlerde tekrar bölümleri yayınlanacak. Dizinin tekrar bölümlerinin gün ve saatleri belli oldu.

Sadakatsiz tekrar bölümleri gün ve saatleri


Çarşamba: 22.45

Perşembe: 00.15

Cuma: 00.15

Cumartesi: 14.15 – 00.15

Pazar: 16.00



Son Güncelleme: 14.10.2020 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziSadakatsizKanal D
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