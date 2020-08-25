Sadakatsiz dizisi Tarık Emir Tekin kimdir? Tarık Emir Tekin hakkında bilgiler

Dr. Foster dizisinden uyarlanarak ekranlara taşınacak Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna Tarık Emir Tekin dahil oldu. Şevval Sam ile Metin Tekin’in oğlu Tarık Emir Tekin 3 yıllık ABD drama eğitimi sonrasında Türkiye’ye dönüş yaptı.

Tarık Emir Tekin kimdir?

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Yeliz Kulvancı gibi oyuncuların rol aldığı Sadakatsiz dizisinin yıldız isimleri içerisinde Tekin de gösteriliyor.

1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Tekin 23 yaşındadır. Oxford’a drama eğitimi için kabul edilen Tekin, 3 yıl ABD’de çok sayıda ünlü isimden oyunculuk dersleri almış ve eğitimlerini tamamlayıp Türkiye’ye dönmüştür.

BluTV’deki Çıplak dizisinde ilk defa objektiflerin karşısına geçen Tekin, hali hazırda Defne Anisoğlu ile sevgilidir.