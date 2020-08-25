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Sadakatsiz dizisi Tarık Emir Tekin kimdir? Tarık Emir Tekin hakkında bilgiler

Sadakatsiz dizisi yeni transferi Tarık Emir Tekin'in hayatı araştırılmaya başlandı. Genç yetenek Tarık Emir Tekin hakkında bilgiler ve hayatı ortaya çıktı.

25 Ağustos 2020 Salı 02:18
Sadakatsiz dizisi Tarık Emir Tekin kimdir? Tarık Emir Tekin hakkında bilgiler
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Dr. Foster dizisinden uyarlanarak ekranlara taşınacak Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna Tarık Emir Tekin dahil oldu. Şevval Sam ile Metin Tekin’in oğlu Tarık Emir Tekin 3 yıllık ABD drama eğitimi sonrasında Türkiye’ye dönüş yaptı.


Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Yeliz Kulvancı gibi oyuncuların rol aldığı Sadakatsiz dizisinin yıldız isimleri içerisinde Tekin de gösteriliyor.

Tarık Emir Tekin kimdir?

1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Tekin 23 yaşındadır. Oxford’a drama eğitimi için kabul edilen Tekin, 3 yıl ABD’de çok sayıda ünlü isimden oyunculuk dersleri almış ve eğitimlerini tamamlayıp Türkiye’ye dönmüştür.

BluTV’deki Çıplak dizisinde ilk defa objektiflerin karşısına geçen Tekin, hali hazırda Defne Anisoğlu ile sevgilidir.



Son Güncelleme: 25.08.2020 02:18
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Anahtar Kelimeler:
Tarık Emir TekinSadakatsiz
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