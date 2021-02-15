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Sadakatsiz dizisi Suna kimdir?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz her hafta Çarşamba günleri seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:29
Sadakatsiz dizisi Suna kimdir?
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Kanal D ekranlarında her Çarşamba izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz dizi her hafta heyecanlı bölümleri ile devam ediyor. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrolünde olduğu dizi de Suna karakteri ise Derin’in kızı Zeynep’in bakıcısıdır.

Zeynep’in bakımını yapan Suna aynı zamanda Asya’yı yakından tanımaktadır. Nedeni ise Ali’nin de bakıcılığını yapmış olmasıdır. Suna karakterine can veren isim ise Mutlunur Lafçı’dır.

Mutlunur Lafçı kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Zeynep’in bakıcılığı rolünü yapan Mutlunur Lafçı, 1987 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini ise Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde almıştır. 1999 senesinde Ekol Drama Sanat Merkezi’nde Ayla Algan, Erol Babaoğlu, Erçetin Atakan gibi hocalardan eğitim almıştır.

2009 senesinde “Depo” isimli programa katılmıştır. Aynı zamanda Doğaçlama A.Ş Grubunun kurucularındandır. Oyuncu, 2019 senesinde Aşk Ağlatır dizisinde yer almıştır.

Oyuncu aşağıdaki programlarda yer almıştır.

  • Berrin’le Gecenin Rengi – 2008
  • Depo Comedy Club – 2008
  • Hakan Bey – 2012
  • Aspava – 2015

 

Bulunduğu tiyatro oyunları ise:

  • Dost Mızıkacılar – 2001
  • Bak Şu Hayata – 2017

 

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:29
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizKanalDCansuDereCanerCindoruk
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