Sadakatsiz dizisi sosyal medyanın gündemine oturdu

Kanal D ekranlarından yayınlanan ve ekranların en çok izlenen ve sevilerek takip edilen dizilerinin başında gelen Sadakatsiz dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Sadakatsiz dizisinin son bölümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sadakatsiz dizisi 19 Mayıs Çarşamba 2021 tarihinde 30. Bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizinin başrollerinde Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Melis Sezen, Caner Cindoruk vegibi birbirinden önemli isimler yer almaktadır. Sadakatsiz dizisinin son bölümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dizinin son bölümünde, Derin’in hamile olmadığını bile Derya, bu gerçeği henüz Volkan’a söyleme cesareti gösteremedi. Asya ise muayenehane açmak için büyük bir mücadele içerisinde girmiştir. Bundan dolayı bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.