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Sadakatsiz dizisi sosyal medyanın gündemine oturdu

Ekranların en çok izlenen dizilerinin başında gelen Sadakatsiz dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Sadakatsiz dizisinin son bölümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 11:52
Sadakatsiz dizisi sosyal medyanın gündemine oturdu
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Kanal D ekranlarından yayınlanan ve ekranların en çok izlenen ve sevilerek takip edilen dizilerinin başında gelen Sadakatsiz dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Sadakatsiz dizisinin son bölümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sadakatsiz dizisi 19 Mayıs Çarşamba 2021 tarihinde 30. Bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizinin başrollerinde Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Cansu Dere gibi birbirinden önemli isimler yer almaktadır. Sadakatsiz dizisinin son bölümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dizinin son bölümünde, Derin’in hamile olmadığını bile Derya, bu gerçeği henüz Volkan’a söyleme cesareti gösteremedi. Asya ise muayenehane açmak için büyük bir mücadele içerisinde girmiştir.  Bundan dolayı bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.


Son Güncelleme: 20.05.2021 11:52
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizCansu Dere
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