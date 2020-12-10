Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un yer aldığı Sadakatsiz dizisi izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Asya isminde bir doktorun eşi Volkan’ın onu aldattığını ve çevresindeki herkesin de bunu bildiğini fark etmesi ile intikam almaya karar vermesini anlatmaktadır.

Sadakatsiz Dizisi Oyuncu Kadrosu

Cansu Dere (Asya)

Melisa Sözen (Derin)

Özge Özder(Derya)

Caner Cindoruk (Volkan)

Kenan Ece(Turgay)

Alp Akar(Ali)

Olcay Yusufoğlu(Serap)

Nazlı Bulum(Nil)

Gözde Seda Altuner (Gönül)

Derin Güçlü

Dizide Melis, 24 yaşında bir genç kızdı. Evde tek kız olan ve tanınan bir ailenin kızı olan Derin, evli olan Volkan’a aşıktır. Tasarımlar yapıp onları satan Derin’in Volkan’a aşkı nedeni ile git gelli duyguları bulunmaktadır.

Volkan Arslan

Mimar olan Volkan, Asya’nın ailesinden kalan para ile şirketini kurmuştur. Genç bir kız olan Derin ile ilişkisi bulunan Volkan Asya’ya gözünün içine baka baka yalanlar söylemiştir.

Asya Arslan

Küçük yaşta anne ve babasını şüpheli bir kaza ile kaydeden Asya, işinde başarılı bir doktordur. Eşi Volkan’ı çok seven Asya onun ve çevresindeki herkesin onu kandırdığını fark etmemiştir. Çevresindeki kimsenin ona karşı dürüst olmadığını fark eden Asya bundan sonra çok değişmiştir.