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Sadakatsiz dizisi Sinan kimdir? Cemal Hünal yaşı ve oynadığı diziler

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Sadakatsiz dizisi Sinan kimdir? Cemal Hünal yaşı ve oynadığı diziler haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 24 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 20:11
Sadakatsiz dizisi Sinan kimdir? Cemal Hünal yaşı ve oynadığı diziler
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En son Survivor 2021 programında yer alan Hünal, diskalifiye olduktan sonraki yeni haberi ile hayranlarını sevindirdi. Birsen Altuntaş’ın sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre Cemal Hünal’ı Sadakatsiz dizisinde yeni bir karakter olarak izleyeceğiz. Hünal’ın canlandıracağı karakter ise bir hayli merak ediliyor.

Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un harikalar yarattığı dizi her Çarşamba, Kanal D ekranlarında reyting rekoru kırmaya devam ediyor. 

Alınan bilgiye göre Cemal Hünal, Sadakatsiz dizisinde Sinan isminde bir karaktere hayat verecek. Sinan karakteri hakkında henüz adı hariç bir bilgi paylaşılmadı.

 

Cemal Hünal

45 yaşındaki oyuncu İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını Maçka’da, dedesi tarafından yapılan ve adını taşıyan bir apartmanda geçirmiştir. Adı Kerem olan bir kardeşi vardır.

Oyunculuk eğitimi alabilmek için yurtdışında birçok yere gitmiştir. Amerika’da birçok kısa filmde yer aldı. Üniversite öğrenimi boyunca aşçı ve barmen olarak mekanlarda çalıştı. Türkiye’de Ulak, Issız Adam gibi filmlerde rol almıştır.

Nişantaşı’nda ve Sedef Adası’nda restoranları vardır.

2011 yılında Lale Cangal ile dünya evine girdi.

 

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 20:11
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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz SinanSadakatsizCemal Hünal
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