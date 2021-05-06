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Sadakatsiz dizisi sezon final tarihi belli oldu mu?

Doctor Foster’dan uyarlanan Sadakatsiz dizisi 2. sezonunda uyarlanmış olduğu diziden tamamen uzaklaşıp yeni bir hikayeye dönecek. Dizi ilk sezonunu unutulmaz bir final ile tamamlayacak. Peki Sadakatsiz dizisi sezon finali tarihi belli oldu mu? İşte cevabı...

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:23
Sadakatsiz dizisi sezon final tarihi belli oldu mu?
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Sadakatsiz dizisi sezon finali ne zaman?

Pek çok seyirci Sadakatsiz sezon finali ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Sadakatsiz dizisi 32. bölümü ile 2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanacak bölümü ile sezon finali yapacak.

İkinci sezonda da Cansu Dere, Caner Cindoruk, Yeliz Kulvancı ve Özge Özder ile devam edecek olan dizinin oyuncu kadrosuna yeni hikaye ile yeni başrol oyuncuları da katılacak.

Sadakatsiz dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak?

Dizinin yeni sezon bölümleri Ağustos ayında başlıyor. Sadakatsiz dizisinin 2. sezonunun başlangıç tarihi Eylül ayından önce Kanal D yönetimi tarafından belirlenecek. Bu tarihin 15 Eylül 2021’e de ertelenme ihtimali var.




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:23
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizDizisiSezonFinali
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