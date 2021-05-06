Sadakatsiz dizisi sezon final tarihi belli oldu mu?

Sadakatsiz dizisi sezon finali ne zaman?

Pek çok seyirci Sadakatsiz sezon finali ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Sadakatsiz dizisi 32. bölümü ile 2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanacak bölümü ile sezon finali yapacak.

Sadakatsiz dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak?

İkinci sezonda da Cansu Dere, Caner Cindoruk, Yeliz Kulvancı ve Özge Özder ile devam edecek olan dizinin oyuncu kadrosuna yeni hikaye ile yeni başrol oyuncuları da katılacak.

Dizinin yeni sezon bölümleri Ağustos ayında başlıyor. Sadakatsiz dizisinin 2. sezonunun başlangıç tarihi Eylül ayından önce Kanal D yönetimi tarafından belirlenecek. Bu tarihin 15 Eylül 2021’e de ertelenme ihtimali var.