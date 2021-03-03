İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Sadakatsiz dizisi Selen kimdir? Dora Dalgıç rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. Sadakatsiz dizisi Selen kimdir? Dora Dalgıç rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 03.03.2021 tarihli haberimizde.

03 Mart 2021 Çarşamba 20:09
Sadakatsiz dizisi Selen kimdir? Dora Dalgıç rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

Kanal D ekranlarında çarşamba akşamı saat 20.00’da yayınlanan intikam konulu dizi hız kesmeden devam ediyor. Herkes tarafından beğenilerek izlenilen dizide olaylar büyüyerek izleyiciyi ekrana kitliyor. Sadakatsiz dizide çocuk oyuncuların da bulunuyor. Selen karakterine can veren Dora Dalgıç’ın kim olduğu dizi severler tarafından merak ediliyor.

‘Sadakatsiz’ Selen kimdir? Dora Dalgıç

Dizide Ali’nin en yakın arkadaşı rolünü oynayan Selen, annesi ve babası ayrı bir çocuğu oynamaktadır.  Sakin ve akıllı bir kız çocuğu rolünü oynayan Selen, arkadaşı Ali’nin yanlış yaptığı doğruları ortaya çıkararak Ali’nin hırsız olduğunu kanıtlayan kişidir. Ali arkadaşını çok sevdiğini fakat yanlışları olduğunu söyleyen Selen her zaman doğrunun yanındadır.



19 Nisan 2007 İstanbul doğumlu Dora Young People Management oyuncusudur. Televizyon hayatında birçok projelerde ismi olan Dalgıç Show TV ‘Güldüy Güldüy Show’ da kendini göstermiştir. Son olarak Kanal D ekranlarında verilen Sadakatsiz rolü ile karşımıza çıkan Dora ‘Selen’ karakterine can vermektedir.


 

Dora Dalgıç rol aldığı dizi ve filmler

Gönül İşleri – 2014

Kara Ekmek – 2015

Güldüy Güldüy Show – 2016

Bizim Köyün Şarkısı (Zeynep) – 2018

Can Dostlar (Doğa) – 2019

Gomanya: Hayaller Ülkesinde (Poperon) – 2020

Zelda (Saria) – 2020

Sadakatsiz (Selen) – 2020 / 2021



Son Güncelleme: 03.03.2021 20:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OyuncuKüçükDora DalgıçSelenDiziSadakatsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Gonca kim? Ünlüler takımından Gonca Kakar
Survivor Gonca kim? Ünlüler takımından Gonca Kakar
Survivor Melis Sezer kimdir? Ünlüler takımı Melis Sezer hakkında merak edilenler
Survivor Melis Sezer kimdir? Ünlüler takımı Melis Sezer hakkında merak edilenler
Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir?
Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Uysal kimdir? Öykü Uysal'ın kim olduğu belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Uysal kimdir? Öykü Uysal'ın kim olduğu belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Çağman Çatay kimdir? Çağman Çatay nereli,kaç yaşında?
Survivor 2021 yarışmacısı Çağman Çatay kimdir? Çağman Çatay nereli,kaç yaşında?
Survivor Steven Salam kim? Neden Survivor'a katıldı?
Survivor Steven Salam kim? Neden Survivor'a katıldı?

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisi Selen kimdir? Dora Dalgıç rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sadakatsiz dizisi Sinan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cemal Hünal kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman Bala Hatun karakterini kim canlandırıyor? Özge Törer kimdir?
Sadakatsiz Haluk kimdir? Burak Sergen hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Livya karakterini Buçe Buse Kahraman canlandırıyor
Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sadakatsiz dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Sadakatsiz dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mehmet Çelik kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz Cavidan kimdir? Meltem Baytok yaşı, boyu, sevgilisi
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş kimdir? Kaan Altay Köprülü'nün hayatı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor?
Çılgın sayısal loto 30 Ocak 2021 Cumartesi sonuç sorgulama ekranı 
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli barıştı mı? Neler Oluyor Hayatta programında konuşuldu!
2020 ÖSYM salon başkanı, gözetmen ve bina sorumlusu sınav görevli ücretleri belli oldu!
Halk süt başvurusu nasıl, nereden yapılıyor? Halk süt başvurusu ile halk süt nasıl alınır?
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli yaşı kaç?
Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ahmet Yenilmez kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 3 Mart 2021 Çarşamba Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu kimdir? Gerçek adı nedir? Maruf Otajonov nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Gerçek adı ne? Caner Cindoruk oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.