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Sadakatsiz dizisi Selen kimdir? Dora Dalgıç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Sadakatsiz dizisi Selen kimdir? Dora Dalgıç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 28-04-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 20:09
Sadakatsiz dizisi Selen kimdir? Dora Dalgıç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Kanal D ekranlarında çarşamba akşamı saat 20.00’da yayınlanan intikam konulu dizi hız kesmeden devam ediyor. Herkes tarafından beğenilerek izlenilen dizide olaylar büyüyerek izleyiciyi ekrana kitliyor. Sadakatsiz dizide çocuk oyuncuların da bulunuyor. Selen karakterine can veren Dora Dalgıç’ın kim olduğu dizi severler tarafından merak ediliyor.

‘Sadakatsiz’ Selen kimdir? Dora Dalgıç

Dizide Ali’nin en yakın arkadaşı rolünü oynayan Selen, annesi ve babası ayrı bir çocuğu oynamaktadır.  Sakin ve akıllı bir kız çocuğu rolünü oynayan Selen, arkadaşı Ali’nin yanlış yaptığı doğruları ortaya çıkararak Ali’nin hırsız olduğunu kanıtlayan kişidir. Ali arkadaşını çok sevdiğini fakat yanlışları olduğunu söyleyen Selen her zaman doğrunun yanındadır.



19 Nisan 2007 İstanbul doğumlu Dora Young People Management oyuncusudur. Televizyon hayatında birçok projelerde ismi olan Dalgıç Show TV ‘Güldüy Güldüy Show’ da kendini göstermiştir. Son olarak Kanal D ekranlarında verilen Sadakatsiz rolü ile karşımıza çıkan Dora ‘Selen’ karakterine can vermektedir.


 

Dora Dalgıç rol aldığı dizi ve filmler

Gönül İşleri – 2014

Kara Ekmek – 2015

Güldüy Güldüy Show – 2016

Bizim Köyün Şarkısı (Zeynep) – 2018

Can Dostlar (Doğa) – 2019

Gomanya: Hayaller Ülkesinde (Poperon) – 2020

Zelda (Saria) – 2020

Sadakatsiz (Selen) – 2020 / 2021




Son Güncelleme: 28.04.2021 20:09
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Anahtar Kelimeler:
OyuncuKüçükDora DalgıçSelenDiziSadakatsiz
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