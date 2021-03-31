İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

Sadakatsiz dizisi Selen (Dora Dalgıç) kimdir?

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan Sadakatsiz dizisi Selen (Dora Dalgıç) kimdir? haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 31-03-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

31 Mart 2021 Çarşamba 20:09
Sadakatsiz dizisi Selen (Dora Dalgıç) kimdir?
Takip Et:

Kanal D ekranlarında çarşamba akşamı saat 20.00’da yayınlanan intikam konulu dizi hız kesmeden devam ediyor. Herkes tarafından beğenilerek izlenilen dizide olaylar büyüyerek izleyiciyi ekrana kitliyor. Sadakatsiz dizide çocuk oyuncuların da bulunuyor. Selen karakterine can veren Dora Dalgıç’ın kim olduğu dizi severler tarafından merak ediliyor.

‘Sadakatsiz’ Selen kimdir? Dora Dalgıç

Dizide Ali’nin en yakın arkadaşı rolünü oynayan Selen, annesi ve babası ayrı bir çocuğu oynamaktadır.  Sakin ve akıllı bir kız çocuğu rolünü oynayan Selen, arkadaşı Ali’nin yanlış yaptığı doğruları ortaya çıkararak Ali’nin hırsız olduğunu kanıtlayan kişidir. Ali arkadaşını çok sevdiğini fakat yanlışları olduğunu söyleyen Selen her zaman doğrunun yanındadır.



19 Nisan 2007 İstanbul doğumlu Dora Young People Management oyuncusudur. Televizyon hayatında birçok projelerde ismi olan Dalgıç Show TV ‘Güldüy Güldüy Show’ da kendini göstermiştir. Son olarak Kanal D ekranlarında verilen Sadakatsiz rolü ile karşımıza çıkan Dora ‘Selen’ karakterine can vermektedir.


 

Dora Dalgıç rol aldığı dizi ve filmler

Gönül İşleri – 2014

Kara Ekmek – 2015

Güldüy Güldüy Show – 2016

Bizim Köyün Şarkısı (Zeynep) – 2018

Can Dostlar (Doğa) – 2019

Gomanya: Hayaller Ülkesinde (Poperon) – 2020

Zelda (Saria) – 2020

Sadakatsiz (Selen) – 2020 / 2021



Son Güncelleme: 31.03.2021 20:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OyuncuKüçükDora DalgıçSelenDiziSadakatsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelinim Mutfakta tüm yarışmacılar neden diskalifiye edildi?
Gelinim Mutfakta tüm yarışmacılar neden diskalifiye edildi?
Westworld 4. sezon ne zaman yayınalacak? Westworld yeni sezon olacak mı?
Westworld 4. sezon ne zaman yayınalacak? Westworld yeni sezon olacak mı?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 31 Mart 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 31 Mart 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Doya Doya Moda Özde neden yok, ayrıldı mı?
Doya Doya Moda Özde neden yok, ayrıldı mı?
TV yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TV yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Gelinim Mutfakta 1 Nisan Perşembe Günü neden diskalifiye oldu?
Gelinim Mutfakta 1 Nisan Perşembe Günü neden diskalifiye oldu?

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisi Selen (Dora Dalgıç) kimdir?
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2021
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Özge Törer yaşı ve oynadığı diziler
Sadakatsiz dizisi Sinan kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
1 Nisan şakası nasıl ortaya çıkmıştır, neden şaka yapılır? 1 Nisan şakasının kökeni
Sadakatsiz dizisi Haluk kimdir? Burak Sergen'in hayatı!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Livya kimdir? Gerçek adı ne? Buçe Buse Kahraman oynadığı diziler
Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya doğum tarihi
Sadakatsiz dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Mehmet Çelik'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi?
Kırmızı Oda dizisine katılan Esra Ronabar kimdir? Nihal karakteri kimdir?
Survivor Ekstra sunucusu kimdir? Melisa Emirbayer kimdir, nereli yaşı Kaç?
Android Sistem WebView nasıl etkinleştirilir, nasıl devre dışı bırakılır?
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 MSÜ subaylık şartları
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere doğum tarihi
31 Mart 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı 31 Mart 2021 Çarşamba Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Gerçek adı nedir? Ahmet Yenilmez nereli, yaşı kaç?
Kuruluş Osman dizisindeki Cerkutay karakteri Kimdir? Çağrı Şensoy dizideki rolü ve hayatı
Kuruluş Osman dizisindeki Abdurrahman Alp karakteri Kimdir? Celal Al dizideki rolü ve hayatı
Kuruluş Osman dizi oyuncusu Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.