İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Sadakatsiz dizisi reyting nasıl? Sadakatsiz dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Sadakatsiz dizisi reyting nasıl? Sadakatsiz dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi? haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 21.10.2020 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 20:01
Sadakatsiz dizisi reyting nasıl? Sadakatsiz dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Takip Et:

Sadakatsiz dizisinin ilk bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlandı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olarak karşımıza çıkan dizinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer alıyor.

Sadakatsiz dizisi reyting sonuçları


Sadakatsiz dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla sezona iddialı bir giriş yaptı. Karşısında aynı gün yayınlanan Kuruluş: Osman dizisi gibi bir rakibi bulunan Sadakatsiz, ilk bölümüyle beklediği ilgiyi göremedi. Dizinin ilerleyen bölümlerinde gelişecek olaylar reytingleri ve dizinin akıbetini belirleyecek.

7 Ekim 2020 Çarşamba reytingleri açıklandığında Sadakatsiz dizisinin reyting sonuçları;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV
2 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
3 SADAKATSIZ KANAL D
4 SEN CAL KAPIMI FOX
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8
8 HAVA DURUMU ATV
9 ESRA EROL’DA ATV
10 SHOW ANA HABER SHOW TV

 

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV
2 SADAKATSIZ KANAL D
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 SEN CAL KAPIMI FOX
5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
6 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8
7 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 SADAKATSIZ (TKR) KANAL D
10 BENIM ADIM MELEK TRT 1


Son Güncelleme: 21.10.2020 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Caner CindorukCansu DereSadakatsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı

Popüler Haberler

Sağlık Bakanı Koca 21 Ekim 2020 Çarşamba corona virüsü verilerini paylaştı! 21 Ekim 2020 Çarşamba Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Sadakatsiz dizisi reyting nasıl? Sadakatsiz dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Şeref Sözü dizisindeki Metin karakteri kimdir? Mert Yavuzcan nereli, yaşı kaç?
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2020
Günlük burç yorumları 22 Ekim 2020 Perşembe - Burç yorumunuza göre bugün neler yaşayacaksınız?
Doğduğun Ev Kaderindir Zeliha öldü mü, Zeliha karakterini canlandıran Nurşim Demir diziden ayrılıyor mu?
Sadakatsiz Selçuk Dağcı kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Emir Tarık Tekin kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kanal D Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Çocukluk dizisi Hanife karakterini kim canlandırıyor? Nihal Menzil kimdir?
Şeref Sözü dizisi Hasan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Umut Kurt kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Kefaret dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Çiftçi borçları nasıl ertelenecek? Borçların ertelenmesi için sebepler
Engelli raporu ile indirimli araç nasıl alınır? Gerekli evraklar nelerdir?
2019 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Mülakat Sınav Tarihleri ve Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Öğretmen dizisi kaç bölüm devam edecek? Orjinal dizisi kaç bölümdü?
Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? 2020 Boşanma Dilekçesi ücreti
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Gerçek adı nedir? Ahmet Yenilmez nereli, yaşı kaç?
Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı hakkında bilgiler
Alev Alev dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Doğduğun Ev Kaderindir Barış karakterini kim canlandırıyor? Engin Öztürk kimdir?
TVFCELL nedir? Turkcell neden TVF oldu? TVF açılımı nedir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.