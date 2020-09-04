İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt! Mutlu olmak istiyorum
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt!...
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı kahkahaya boğdu
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı...
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı! Ailecek yakalandık
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı!...
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3...

Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?

Okurlarımızın merakla bekledikleri Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak? ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Cuma günü yayınlanan 04-09-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak? başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 14:19
Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Takip Et:

Medyapımın yapımcılığını üstlendiği Doktor Foster uyarlaması olan Sadakatsizler dizisi için çalışmalar devam ederken hangi oyuncuların hangi rolleri üstleneceği de belli oldu. Kanal D ekranlarında yeni sezonda izleyici ile buluşacak olan Sadakatsizler dizisi oyuncuları ise merak edilmeye başladı.

Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Neslihan Yeşilyurt tarafından yönetmenliği yapılacak yeni Kanal D dizisi Sadakatsizlerin oyuncu kadrosu ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerden oluşuyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk olacak dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Özge Özder, Eren Vurdem, Taro Emir Tekin ve Berrin Keklikler’de dahil olarak oyuncu kadrosu tamamlanmıştır. Son olarak ise Yeliz Kuvancı diziye dahil olmuştur.

Cansu Dere

1980 yılında Ankara’da dünyaya gelen güzel oyuncu Cansu Dere 2000 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında 3.’lük elde ederek adından söz ettirmiştir. O tarihten sonra dizi ve film projelerinde aranan isim haline gelen güzel oyuncu üniversite eğitimini yarıda bırakarak profesyonel olarak mankenliğe yönelmiştir. 2004 yılından beri dizilerde, filmlerde ve podyumda boy gösteren Cansu Dere ülkemizin en beğenilen kadın oyuncularından bir tanesidir.

Cansu Dere rol aldığı yapımlar hangileridir?

  • 2004- Metro Palas-Nazan,
  • 2005- Güz Yangını-Ceylan,
  • 2006- Sıla-Sıla,
  • 2009- Ezel- Eyşan,
  • 2016- Anne- Zeynep,
  • 2018-Şahsiyet- Nevra,
  • 2019- Ferhat ile şirin- Banu

Karakterlerine hayat vermiştir.

Caner Cindoruk

1980 yılında Adana’da dünyaya gelen başarılı oyuncu Adana Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. 2006 yılında Beynelmilel filminde rol aldıktan sonra ekranlarda boy göstermeye başlamıştır.

Caner Cindoruk rol aldığı yapımlar

  • 2008- Yaprak dökümü-Doktor Nazmi,
  • 2009- Hanımın çiftliği- Kemal,
  • 2013- Aramızda Kalsın -Civan,
  • 2017- Kalk Gidelim,
  • 2017- Kadın- Sarp,
  • 2020- Zemheri- Ertan

Karakterlerine hayat vermiştir.

Özge Özder


1978 yılında Ankara’da dünyaya gelen güzel oyuncu Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Bilkent Üniversitesini bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesinde yüksek lisans yapan Özder, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olduktan kısa bir süre sonra BKM’de görev almaya başlamıştır.

Özge Özder’in görev aldığı yapımlar

  • 2004- Haziran gecesi-Lale,
  • 2005- Emret komutanım-Sultan hemşire,
  • 2007-Dudaktan kalbe- Prenses cavidan-
  • 2011- Umutsuz ev kadınları-Emel,
  • 2014- Ulan İstanbul-Sevilay,
  • 2016- Umuda kelepçe vurulmaz-Perihan,
  • 2019- Mucize- Doktor Kıvılcım

Eren Vurdem

1988 yılında Konya’da dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Söz dizisinde ki Ateş rolü ile büyük beğeni toplamış ve ekranların aranan yüzü haline gelmiştir.

Eren Vurdem görev aldığı yapımlar

  • 2012 – Şubat- Muyo,
  • 2013- Arka sokaklar-Osman,
  • 2015- İnadına aşk-Çınar,
  • 2017- Söz- Başçavuş Ateş Acar-
  • 2019- Kuruluş Osman- Konur Alp

Karakterlerine hayat vermiştir.

Tarık Emir Tekin

Tarık Emir Tekin 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Şevval Sam ve Metin Tekin çiftinin oğlu olan Emir Tekin Oxford Drama Bölümüne girmeyi başaran ilk Türk oyuncudur. İlk defa bir dizide rol alacak Emir Tekin’in performansı Türkiye’de ki oyunculuk kariyeri için çok önemlidir.

Berrin Keklikler

1994 yılında dünyaya gelen Berrin Keklikler 2013 yılında Miss Universe Turkey güzellik yarışmasına katıldı. 2019 yılında da şarkıcı olarak sektöre giren Keklikler Hollanda’nın tanınan prodüktörü Puri ile birlikte Havada adlı bir şarkı çıkararak adından söz ettirdi.

Yeliz Kuvancı

1987’de Ankara’da dünyaya gelen başarılı oyuncu Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılında ilk defa rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde ki İnci Hoca rolü ile büyük başarılar elde eden Kuvancı 2010 yılından beri ekranların aranan oyuncularından bir tanesi olmuştur.

Yeliz Kuvancı rol aldığı yapımlar

  • Seni Bana Yazmışlar
  • Böyle Bitmesin
  • Kocamın Ailesi
  • Hangimiz Sevmedik
  • Tutunamayanlar

Dizi ve filmlerinde görev almıştır.



Son Güncelleme: 04.09.2020 14:19
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Miray Daner'in yeni imajı! Yeni dizi için saçını değiştirdi!
İşte Miray Daner'in yeni imajı! Yeni dizi için saçını değiştirdi!
Yeni Bir Ev programı sunucusu Evrim Akın oldu!
Yeni Bir Ev programı sunucusu Evrim Akın oldu!
Fatih Ürek Gelinim Mutfakta programını sunmama kararı aldı! Programdan ayrılan Ürek'in yerine yeni sunucu belli oldu
Fatih Ürek Gelinim Mutfakta programını sunmama kararı aldı! Programdan ayrılan Ürek'in yerine yeni sunucu belli oldu
Zümrüdüanka dizisi yeni sezon fragmanında çalan Cesaretin Var Mı Aşka şarkısını kim seslendiriyor?
Zümrüdüanka dizisi yeni sezon fragmanında çalan Cesaretin Var Mı Aşka şarkısını kim seslendiriyor?
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Getir Reklamı Necati, Cansu kimdir? Gerçek adları nedir?
Getir Reklamı Necati, Cansu kimdir? Gerçek adları nedir?

Popüler Haberler

Findex kredi notu nasıl hesaplanır? 2020 Banka kredi notu hesaplama nasıl yapılır?
Aviva Bireysel Emeklilik Sistemi özellikleri 2020
Mazot ve gübre desteği nasıl alınır? 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatırılacak?
Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Beni Bırakma Gönül kimdir? Edanur Gülbudak kimdir, nereli yaşı kaç?
Çiftçi tarım kredisi başvuru şartları nelerdir? 2020 tarım kredisi çekme şartları
Cumali Benim Adım Melek'dan ayrıldı mı? Yeni sezonda Nizam Namidar Benim Adım Melek'da olmayacak mı?
Koronavirüse karşı korunmanın 10 etkili yolu
Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
Tövbeler Olsun dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Star TV İnci Ertuğrul ile Gerçeğin Peşinde programı ne zaman başlıyor?
Okullar Ne Zaman Kapanacak? 3 Ay Yaz Tatili Ne Zaman Başlayacak?
Günlük burç yorumları 28 Şubat 2020 Cuma - Astrolojik yıldız falınızın günlük hayatınız için yorumu
Temizlik Benim İşim 13 Eylül Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Temmuz 2019 ayı en uygun konut kredisi faiz oranı hangi bankada? En uygun faizli bankalar hangileri?
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
İŞKUR MEK kursları şartları nelerdir? 80 TL ödeme nasıl alınır?
Vakıfbank 125.000 TL 60 ay vadeli 6 ay ertelemeli borç kapatma kredi kampanyasına nasıl başvuru yapılır?
Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak?
Wordpress siteler için olmazsa olmaz eklentiler
Odeabank taşıt kredisi kampanyası şartları ve gerekli belgeleri nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.