İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!

Sadakatsiz dizisi Nevin Hanım kim? Nevin Hanım'ın gerçek adı nedir?

Kanal D ekranlarında Çarşamba günleri yayınlanan Sadakatsiz isimli dizinin dikkat çeken karakterlerinden birisi de dernek başkanı Nevin Hanım oldu. Peki, Sadakatsiz dizisi Nevin Hanım kim, gerçek adı nedir?

08 Mart 2021 Pazartesi 04:10
Sadakatsiz dizisi Nevin Hanım kim? Nevin Hanım'ın gerçek adı nedir?
Takip Et:

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterinin çalıştığı Asrın Hastanesi’nin sahibi olan Nevin Hanım, aynı zamanda denek başkanıdır. Nevin Hanım, kimi zaman kimsesi olmayan çocuklar için kermes düzenler, kimi zaman ise destek verebilecek kişiler ile görüşme sağlar.

Aktif bir kadın olan Nevin Hanım, Asya karakterini de beğeniyordur. Asya denekten ayrılmak istediğini söylediği zaman da onu ikna edebilmek için elinden gelen her şeyi yapmıştır.

Dizide Nevin Hanım karakterine usta oyuncu Zerrin Nişancı hayat vermektedir.

Zerrin Nişancı kim? Kaç yaşındadır?

1960 İstanbul doğumlu olan Nişancı, Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. “Aşk-ı Memnu” isimli dizide canlandırdığı Aynur karakteri ile hafızalarda yer edinen Nişancı, şimdilerde ise Sadakatsiz isimli dizi ile tekrardan ekranlarda yer alıyor.

Zerrin Nişancı’nın oynadığı dizi ve filmler

Doktorlar (Seval Karagöz) – 2008

Aşk-ı Memnu (Aynur Önal) – 2008 / 2010

Avni Amca (Selma) – 2013

Galip Derviş (Anna) – 2013

Kurt Seyit ve Şura (Maria) – 2014

Gönül İşleri (Lale) – 2014 / 2015

Fazilet Hanım ve Kızları (Sevinç Egemen) – 2017

Yasak Elma (Nevra) – 2019

Elimi Bırakma (Zerrin) – 2019

Sadakatsiz (Nevin) – 2020 / 2021



Son Güncelleme: 08.03.2021 04:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SadakatsizNevinHanımKimGerçekAdıNedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seni çok bekledim dizisinin Savcı Pınar'ı kimdir?
Seni çok bekledim dizisinin Savcı Pınar'ı kimdir?
Kardeşlerim dizisinde çalan şarkılar
Kardeşlerim dizisinde çalan şarkılar
Masumiyet dizisinde son durum ne? Final mi olacak? 2021-2022 televizyon sezonunda yer alacak mı?
Masumiyet dizisinde son durum ne? Final mi olacak? 2021-2022 televizyon sezonunda yer alacak mı?
Netflix Kuş Uçuşu dizisi konusu ve oyuncuları
Netflix Kuş Uçuşu dizisi konusu ve oyuncuları
Kardeşlerim dizisinde son durum nedir? Final yapacak mı? Sezon finali ne zaman?
Kardeşlerim dizisinde son durum nedir? Final yapacak mı? Sezon finali ne zaman?
Obsessed ‘Saplantı’ film konusu ve oyuncuları
Obsessed ‘Saplantı’ film konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisi Nevin Hanım kim? Nevin Hanım'ın gerçek adı nedir?
Seni çok bekledim dizisinin Savcı Pınar'ı kimdir?
Şok market 10 Mart – 17 Mart 2021 güncel aktüel ürünler kataloğu
Kardeşlerim dizisinde çalan şarkılar
Masumiyet dizisinde son durum ne? Final mi olacak? 2021-2022 televizyon sezonunda yer alacak mı?
Netflix Kuş Uçuşu dizisi konusu ve oyuncuları
Kardeşlerim dizisinde son durum nedir? Final yapacak mı? Sezon finali ne zaman?
Obsessed ‘Saplantı’ film konusu ve oyuncuları
Bimin Schwartz yumurta pişirme makinesi satışa sunuldu
Bim Polosmart wireless akıllı lamba özellikleri nelerdir?
TRT 1 Kod Adı Karantina dizisi ne zaman başlayacak? Kod Adı Karantina konusu ve oyuncuları
İdlib'te ateşkes ihlal edilirse ne olacak?
SGK'dan emzirme ödeneği alabilmek için aranan şartlar nelerdir?
Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı? 8 Nisan ATV yayın akışı Kuruluş Osman yeni bölüm bugün var mı?
2020 HGS bakiye sorgulama ve HGS bakiye öğrenme yolları
Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 8 Mart 2021 Pazartesi
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman
Şeref Bey dizisi nerede çekiliyor? Şeref Bey dizi çekim seti hangi ilde?
Türk Telekom interneti nereye şikayet edebilirim?
‘Sevgili Geçmiş’ dizisi konusu ve oyuncuları
Kardeşlerim dizisinin konusu nedir? Dizi özeti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.