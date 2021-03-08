Sadakatsiz dizisi Nevin Hanım kim? Nevin Hanım'ın gerçek adı nedir?

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterinin çalıştığı Asrın Hastanesi’nin sahibi olan Nevin Hanım, aynı zamanda denek başkanıdır. Nevin Hanım, kimi zaman kimsesi olmayan çocuklar için kermes düzenler, kimi zaman ise destek verebilecek kişiler ile görüşme sağlar.

Aktif bir kadın olan Nevin Hanım, Asya karakterini de beğeniyordur. Asya denekten ayrılmak istediğini söylediği zaman da onu ikna edebilmek için elinden gelen her şeyi yapmıştır.

Dizide Nevin Hanım karakterine usta oyuncu Zerrin Nişancı hayat vermektedir.

Zerrin Nişancı kim? Kaç yaşındadır?

1960 İstanbul doğumlu olan Nişancı, Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. “Aşk-ı Memnu” isimli dizide canlandırdığı Aynur karakteri ile hafızalarda yer edinen Nişancı, şimdilerde ise Sadakatsiz isimli dizi ile tekrardan ekranlarda yer alıyor.

Zerrin Nişancı’nın oynadığı dizi ve filmler

Doktorlar (Seval Karagöz) – 2008

Aşk-ı Memnu (Aynur Önal) – 2008 / 2010

Avni Amca (Selma) – 2013

Galip Derviş (Anna) – 2013

Kurt Seyit ve Şura (Maria) – 2014

Gönül İşleri (Lale) – 2014 / 2015

Fazilet Hanım ve Kızları (Sevinç Egemen) – 2017

Yasak Elma (Nevra) – 2019

Elimi Bırakma (Zerrin) – 2019

Sadakatsiz (Nevin) – 2020 / 2021