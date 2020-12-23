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Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi çekim yerleri ve mekanları

Gündemde büyük yankı uyandıran Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi çekim yerleri ve mekanları ile ilgili olarak merak edilen 23 Aralık 2020 Çarşamba günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi çekim yerleri ve mekanları ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 23 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizde derledik.

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:45
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi çekim yerleri ve mekanları
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Dikkat çeken konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da öne çıkan dizide çekim alanları da izleyicilerinde dikkatinden kaçmadı.

Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor?

Yeni dizi Sadakatsiz’de Asya adında işinde başarılı bir doktorun özel hayatında yaşadığı sorunlar ve bunun sonucunda yaşadığı hayal kırıklıkları anlatılmaktadır. Dizide Asya karakterini güzel oyuncu Cansu Dere canlandırırken, dizinin çekim alanları da bir hayli öne çıktı.

Dizide Asya’nın kocası Volkan ekonomik olarak iyi bir durumda olan biridir. Asya Volkan’ın kazağında kadın saçı görür ve kocasından şüphelenmeye başlar. Eşinin sadakatinden şüphelenen Asya’nın hayatının anlatıldığı dizinin çekimleri Tekirdağ’da başladı. Dizi Dr. Foster isimli diziden uyarlanmıştır.

Sadakatsiz dişi hangi ilde çekiliyor?

Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde başlasa da dizinin ilerleyen günlerdeki çekimleri İstanbul’da devam edecek. Dizinin çekimlerinin büyük çoğunluğu Beykoz ilçesinde ve kız kulesi açıklarında devam edecek.

Sadakatsiz dizisi çekimleri hangi evde, konakta yapılıyor?

Dün akşam Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanan dizinin çekimleri Tekirdağ’ın Süleymaniye ilçesinde başladı. Ancak dizinin ilerleyen günlerde Beykoz’da çekimlerine devam edilmesi bekleniyor. Öte yandan izleyicilerin dikkat ettiği noktalardan biri de dizinin çekildiği konak oldu. Volkan’ın evi olarak sahnelerin çekildiği evin nerede olduğu kesin olarak bilinmese de büyük bir ihtimalle konak bir sette bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 23.12.2020 19:45
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DiziSadakatsiz
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