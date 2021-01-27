Sadakatsiz dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?

Sadakatsiz dizisinin ilk bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlandı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olarak karşımıza çıkan dizinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer alıyor.
Sadakatsiz dizisi reyting sonuçları
7 Ekim 2020 Çarşamba reytingleri açıklandığında Sadakatsiz dizisinin reyting sonuçları;
TOTAL İLK 10 PROGRAM
|1
|KURULUS OSMAN
|ATV
|2
|KURULUS OSMAN (OZET)
|ATV
|3
|SADAKATSIZ
|KANAL D
|4
|SEN CAL KAPIMI
|FOX
|5
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|6
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|7
|DOGDUGUN EV KADERINDIR
|TV8
|8
|HAVA DURUMU
|ATV
|9
|ESRA EROL’DA
|ATV
|10
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
AB İLK 10 PROGRAM
|1
|KURULUS OSMAN
|ATV
|2
|SADAKATSIZ
|KANAL D
|3
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|4
|SEN CAL KAPIMI
|FOX
|5
|KURULUS OSMAN (OZET)
|ATV
|6
|DOGDUGUN EV KADERINDIR
|TV8
|7
|SEN CAL KAPIMI (OZET)
|FOX
|8
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|9
|SADAKATSIZ (TKR)
|KANAL D
|10
|BENIM ADIM MELEK
|TRT 1
Son Güncelleme: 27.01.2021 20:00