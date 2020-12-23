Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi, yayınlandığı günden itibaren ülke gündemine oturdu. Çarşamba günlerinin en çok izlenen dizisi olan Sadakatsiz, aynı zamanda Aralık ayında arama motorlarında en çok aratılan dizi oldu.
Sadakatsiz dizisi nasıl bitecek?
Dizinin uyarlandığı Dr. Foster dizisi ise mini bir dizi olarak ekrana gelmiş ve yalnızca 10 bölüm olarak yayınlandı. Orijinal hikayede kocasının ihanetine uğrayan Foster, oğlunun velayetini alabilmek için kunaz planlar kuruyor ve amacına ulaşıyor.
Son Güncelleme: 23.12.2020 21:00