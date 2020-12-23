Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi, yayınlandığı günden itibaren ülke gündemine oturdu. Çarşamba günlerinin en çok izlenen dizisi olan Sadakatsiz, aynı zamanda Aralık ayında arama motorlarında en çok aratılan dizi oldu.

Sadakatsiz dizisi nasıl bitecek?

Sadakatsiz dizisi ‘Dr.Foster’ isimli mini dizinin uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. İlk bölümleriyle büyük ses getiren dizi şu an 10. bölümüyle ekranlara çıktı. Dizinin yüksek reyting alması ve hikayesinin devam ediyor olması nedeniyle yakın zamanda final yapması beklenmiyor. Konusu her ne kadar alışık olunan bir hikaye olsa da oyuncuların başarılı performansı ile dizi adeta bir film tadında oluyor. Özellikle’nin sahneleri sosyal medyada sıkça paylaşılıyor ve Trend listesine girmeyi başarıyor.

Dizinin uyarlandığı Dr. Foster dizisi ise mini bir dizi olarak ekrana gelmiş ve yalnızca 10 bölüm olarak yayınlandı. Orijinal hikayede kocasının ihanetine uğrayan Foster, oğlunun velayetini alabilmek için kunaz planlar kuruyor ve amacına ulaşıyor.