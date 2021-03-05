Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?

Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşan Sadakatsiz dizisinde oyuncu Ali İl, Komiser Melih karakterini canlandıracak. Derinle beraber polislerin inceleme yaptıkları sahneler seyircide merak uyandırmıştı. Melih Komiser’in ise bu yüzden dizinin kadrosuna katılacağı düşünülmekte.
Ali İl kim?
16 Kasım 1981 İstanbul doğumlu olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Korservatuvar ve Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Oyuncu, 1.78 boyunda, 74 kg ve Akrep burcu. Oyuncu, Küçük Kadınlar isimli dizide canlandırdığı Ali karakterinden sonra adını duyurmuştur.
Oynadığı diziler
Sadakatsiz - 2021 : Melih
Mucize Doktor - 2021 : Celal
Aşk 101 - 2020 : Tuncay
Savaşçı - 2019 : Murat Kopuz
Ver Elini Aşk - 2017 - Kaan Tuğlu
Poyraz Karayel - 2015-2017 - Sadrettin Umman
Böyle Bitmesin - 2013-2014 - Atilla
Seni Bana Yazmışlar : Barış Yöş - 2011 - Mehmet
Aşk Bir Yalan : Feride Kaytan - 2007 - Sinan
Seher Vakti : Çağatay Tosun - 2005
Ihlamurlar Altında : Aydın Bulut - 2005-2007 - Kerem
Kırık Kanatlar : Temel Gürsu - 2005 - Rıfkı
Türkü Filmi : Erbay Gül - 2004
Sırlar Dünyası / Kapısı : Taner Tunç - 2002
Oynadığı filmler
Bebek Geliyorum Demez : Hakan Cigaoğlu - 2018
Poyraz Karayel: Küresel Sermaye : Osman Taşçı - 2016
Press : Sedat Yılmaz - 2011
Adını Sen Koy : Tuna Kiremitci - 2009
Başka Semtin Çocukları : Aydın Bulut - 2008