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Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?

Sadakatsiz isimli diziye son olarak Komiser Melih karakterini canlandırmak için Ali İl dahil oldu. Dizi Komiser Melih’in diziye katılmasıyla yeniden gündem oldu. Peki Sadakatsiz Komiser Melih kim? Ali İl kim, kaç yaşında?

05 Mart 2021 Cuma 02:12
Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?
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Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşan Sadakatsiz dizisinde oyuncu Ali İl, Komiser Melih karakterini canlandıracak. Derinle beraber polislerin inceleme yaptıkları sahneler seyircide merak uyandırmıştı. Melih Komiser’in ise bu yüzden dizinin kadrosuna katılacağı düşünülmekte.

Ali İl kim?

16 Kasım 1981 İstanbul doğumlu olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Korservatuvar ve Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Oyuncu, 1.78 boyunda, 74 kg ve Akrep burcu. Oyuncu, Küçük Kadınlar isimli dizide canlandırdığı Ali karakterinden sonra adını duyurmuştur.

Oynadığı diziler

Sadakatsiz - 2021 : Melih

Mucize Doktor - 2021 : Celal

Aşk 101 - 2020 : Tuncay

Savaşçı - 2019 : Murat Kopuz

Ver Elini Aşk - 2017 - Kaan Tuğlu

Poyraz Karayel - 2015-2017 - Sadrettin Umman

Böyle Bitmesin - 2013-2014 - Atilla

Seni Bana Yazmışlar : Barış Yöş - 2011 - Mehmet

Küçük Kadınlar : Hakan Arslan - 2008-2011- Ali

Aşk Bir Yalan : Feride Kaytan - 2007 - Sinan

Seher Vakti : Çağatay Tosun - 2005

Ihlamurlar Altında : Aydın Bulut - 2005-2007 - Kerem

Kırık Kanatlar : Temel Gürsu - 2005 - Rıfkı

Türkü Filmi : Erbay Gül - 2004

Sırlar Dünyası / Kapısı : Taner Tunç - 2002

Oynadığı filmler

Bebek Geliyorum Demez : Hakan Cigaoğlu - 2018

Poyraz Karayel: Küresel Sermaye : Osman Taşçı - 2016

Press : Sedat Yılmaz - 2011

Adını Sen Koy : Tuna Kiremitci - 2009

Başka Semtin Çocukları : Aydın Bulut - 2008



Son Güncelleme: 05.03.2021 02:12
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SadakatsizMelih KomiserKimAli İlKimdirKaç Yaşında
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