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Sadakatsiz dizisi Melih karakterini kim canlandırıyor? Ali İl kimdir?

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Sadakatsiz dizisi Melih karakterini kim canlandırıyor? Ali İl kimdir? haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 12 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 20:19
Sadakatsiz dizisi Melih karakterini kim canlandırıyor? Ali İl kimdir?
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 Kanal D ekranlarının çarşamba günleri çok sevilen dizisi Sadakatsiz, yeni oyuncuları ile dikkat çekiyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt, senaristliğini ise Kemal Hamamcıoğlu ile Dilara Pamuk yapmaktadır. Alp Akar, Burak Sergen, Yeliz Kuvancı, Gözde Seda Altuner, Kenan Ece, Özge Özder ve Taro Emir Tekin gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna geçen hafta Cemal Hünal ve Aydan Taş'ı da dahil etti. Sadakatsiz dizisine bu hafta ise başarılı oyuncu Ali İl dahil olacaktır. Ali İl dizide Komiser Melih karakterini canlandıracak. 

Ali İl kimdir? 

16 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Ali İl İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine 2002 yılında başlayan Ali İl popülerliğini 2005 yılında oynadığı Küçük Kadınlar dizisinde yakalamıştır. Ali İl, Böyle Bitmesin, Seni Bana Yazmışlar, Mahmut ile Meryem, Kırım Kanatlar, Ver Elini Aşk, Poyraz Karayel ve Savaşçı dizi ve filmlerde yer almıştır. 


Son Güncelleme: 12.05.2021 20:19
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Anahtar Kelimeler:
Komiser MelihAli İlSadakatsiz
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