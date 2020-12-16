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Sadakatsiz dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Sadakatsiz dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi? haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 16 Aralık Çarşamba 20:00 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 20:00
Sadakatsiz dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
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Sadakatsiz dizisinin ilk bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlandı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olarak karşımıza çıkan dizinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer alıyor.

Sadakatsiz dizisi reyting sonuçları

Sadakatsiz dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla sezona iddialı bir giriş yaptı. Karşısında aynı gün yayınlanan Kuruluş: Osman dizisi gibi bir rakibi bulunan Sadakatsiz, ilk bölümüyle beklediği ilgiyi göremedi. Dizinin ilerleyen bölümlerinde gelişecek olaylar reytingleri ve dizinin akıbetini belirleyecek.

7 Ekim 2020 Çarşamba reytingleri açıklandığında Sadakatsiz dizisinin reyting sonuçları;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV
2 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
3 SADAKATSIZ KANAL D
4 SEN CAL KAPIMI FOX
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8
8 HAVA DURUMU ATV
9 ESRA EROL’DA ATV
10 SHOW ANA HABER SHOW TV

 

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV
2 SADAKATSIZ KANAL D
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 SEN CAL KAPIMI FOX
5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
6 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8
7 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 SADAKATSIZ (TKR) KANAL D
10 BENIM ADIM MELEK TRT 1


Son Güncelleme: 16.12.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Caner CindorukCansu DereSadakatsiz
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