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Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?

Yeni sezonun en iddialı dizisi olan ve ilk bölümlerinde reyting rekorlarını altüst eden Sadakatsiz dizisinin nerede çekildiği merak edilmeye devam ediyor. Pek çok Sadakatsiz hayranı, Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor? sorularını araştırmaya başladı.

08 Aralık 2020 Salı 21:01
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
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İlk bölümü ile büyük bir ilgi toplayan ve rekorları altüst eden Sadakatsizler dizisi merak edilmeye devam ediyor. Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsizler dizisinin nerede çekildiği araştırılmaya başlandı.

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk olan Doctor Foster uyarlama dizisi Sadakatsizler ilk bölümünün yayınlanması ile reytinglerde ilk sırada yer aldı. Dizinin çekildiği yer ise araştırılıyor.

Sadakatsizler dizisi nerede çekiliyor? Kullanılan hastane nerede?

Sadakatsizler dizisi Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çekilmektedir. İlerleyen süreçte İstanbul’a taşınacak olan set için araştırmalar devam ediyor. 4. Bölümde İstanbul’a gelmeleri beklenen Sadakatsizler dizisinin çekimlerinin hangi semtte yapılacağı halen bilinmiyor.



Son Güncelleme: 08.12.2020 21:01
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Kanal DSadakatsizDiziNerede çekiliyor
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