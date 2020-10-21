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Sadakatsiz dizisi hangi hastanede çekiliyor? Asya ne doktoru?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve seyirciler tarafından hayranlıkla takip edilen dizinin çekimlerinin nerede yapıldığı merak konusu oldu! Başarılı ve güzel oyuncumuz Cansu Dere'nin hayat verdiği karakter olan doktor Asya Arslan'ın ne doktoru olduğu en çok araştırılan konular oldu.

21 Ekim 2020 Çarşamba 22:14
Sadakatsiz dizisi hangi hastanede çekiliyor? Asya ne doktoru?
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Sadakatsiz Dizisi Nerede Çekiliyor? Hangi Hastane

Dizi ilk başlarda Tekirdağ Süleyman Paşa alanında çekimlerini yapmaktaydı. Dizi ilerleyen zamanlarda İstanbul ilinde çekimlerine devam edecek. Ancak İstanbul’da yapılacak olan çekimlerin hangi semtte gerçekleşeceği henüz netleşmiş değil. Dizinin ilk 4 bölümü Tekirdağ Süleyman Paşa’da bulunan Barlar Sokağı bölgesinde devam edecek.


Sadakatsiz Asya Ne Doktoru?

Cansu Dere’nin hayat verdiği Doktor Asya Arslan, iç hastalıkları alanında derece yapmış bir doktor olmaktadır.



Son Güncelleme: 21.10.2020 22:14
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Anahtar Kelimeler:
Cansu DereKanal DSadakatsiz
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