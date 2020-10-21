Sadakatsiz dizisi hangi hastanede çekiliyor? Asya ne doktoru?

Sadakatsiz Dizisi Nerede Çekiliyor? Hangi Hastane

Dizi ilk başlarda Tekirdağ Süleyman Paşa alanında çekimlerini yapmaktaydı. Dizi ilerleyen zamanlarda İstanbul ilinde çekimlerine devam edecek. Ancak İstanbul’da yapılacak olan çekimlerin hangi semtte gerçekleşeceği henüz netleşmiş değil. Dizinin ilk 4 bölümü Tekirdağ Süleyman Paşa’da bulunan Barlar Sokağı bölgesinde devam edecek.

Sadakatsiz Asya Ne Doktoru?

Cansu Dere’nin hayat verdiği Doktor Asya Arslan, iç hastalıkları alanında derece yapmış bir doktor olmaktadır.