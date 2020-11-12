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Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlama?

Sadakatsiz dizisi 2015 yılında yayınlanan Doctor Foster isimli BBC yapımı bir diziden uyarlanmaktadır. Dizinin ABD versiyonunun yanı sıra Güney Kore'de 2020 yılında çekilen The World of the Married isimli bir versiyonu da bulunmaktadır.

12 Kasım 2020 Perşembe 18:48
Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlama?
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Cansu Dere ile Caner Cindoruk’un başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yapımcılığı ise Med Yapım tarafından üstlenilmektedir. Doctor Foster isimli yabancı bir diziden uyarlanan dizinin Kore’de çekilmiş bir versiyonu da bulunmaktadır.


Sadakatsiz Dizisi Kore Versiyonunun İsmi nedir?

Sadakatsiz dizisinin Güney Kore versiyonu olan dizinin orijinal adı The World of the Married’dir.  2020 yılında bir sezonu yayınlanan dizinin başrollerinde Han So Hee, Kim Hee-ae gibi isimler yer alırken dizinin bölümleri Netflix’de yer almaktadır.



Son Güncelleme: 12.11.2020 18:48
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizKoreVersiyonu
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