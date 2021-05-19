Sadakatsiz dizisi Haluk karakteri kimdir? Burak Sergen kimdir, nereli, kaç yaşında?

Burak Sergen şuanda Kanal D’de izlediğimiz Sadakatsiz dizisinde rol alıyor. Oyuncu dizide Derin karakterinin babası Haluk’u canlandırıyor.

09.02.1961 yılında doğan Sergen 60 yaşındadır. Sergen Ankaralı’dır. 1984’te Ankara Devlet Konservatuvarı’nı bitiren Sergen, Bursa Devlet Tiyatrosu’nda görev yapmıştır. Ayrıca Ankara Devlet Tiyatrosu’nda müdürlük ve Hacettepe Üniversitesi’nde de rektörlük yapmıştır. Burak Sergen yönetmenlik ile oyunculuk yapmaktadır.

Burak Sergen, 1984’te “Sessizliğin İçinden: Mark Medoff” adlı oyunda oynadığı karakterle profesyonel olarak oyunculuk yapmaya başlamıştır.

On iki yılını tiyatro sahnelerine veren Sergen, 1996’da İstanbul Kanatlarımın Altında adındaki filmde hayat verdiği 4. Murat ile beyaz perdede yer almıştır. En son oynadığı film de 2010’da çekilen Sultan’ın Sırrı filmidir. Oyuncu bu filmde Derviş karakterine hayat vermiştir.

Oyuncunun ilk dizisi 2003’te oynadığı Beybaba dizisidir. Son dizisi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizidir. Sergen, bu dizide Feyyaz Meftun karakterine hayat vermiştir.

Burak Sergen’in oynadığı dizileri

Sadakatsiz – 2020- (Haluk Güçlü)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – 2019-2020 (Feyyaz Meftun)

Halka – 2019 (İlhan Tepeli)

Çukur – 2017-2018 (Baykal/Beyefendi)

Kara Sevda – 2015 (Galip Kozcuoğlu)

Sen Benimsin – 2015 (Şimal Toprak)

Kızılelma – 2014 – (Süleyman He kim oğlu)

oğlu) Aşk ve Ceza – 2010 – Beşir Ağa

Zoraki Başkan – 2009 – Reis

Derdest – 2008 – Bülent Yıldırım

Dicle – 2007 – Seyit

Erkek Tarafı – 2005 – Kamil

Köpek – 2005 – Müdür Abbas

Tam Pansiyon – 2004 – Osman

Zerda – 2002 – Mahmut Ağa

Bulut Bey – 2002 – Kudret

Cesur Kuşku – 2001 – Hal Müdürü

Aşk ve Gurur – 2001 – Kenan Timur

Burak Sergen’in oynadığı filmleri

Deli Dumrul – 2007 – Deli Dumrul

Salur Kazan – 2007 – Salur Kazan

Salur Tutsak Düşünce – 2007 – Salur

Eğrek İle Seğrek – 2007 – Oba Beyi

Bamsı Beyrek – 2007 – Salur

Boğaçhan – 2007

Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü – 2007

Uruz Tutsak Düşer – 2007 – Salur

Beybaba / Koltuk – 2003

Burak Sergen’in resmi instagram hesabı

Burak Sergen’in İnstagram hesabı @buraksergen Şu anda oyuncunun 68.800 takipçisi bulunuyor.