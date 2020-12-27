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Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Mehmet Çelik

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz hız kesmeden devam ediyor. Diziye yeni dahil olan Fırat karakterinin ise kim olduğu ise merak konusu oldu.

27 Aralık 2020 Pazar 16:36
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Mehmet Çelik
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Sadakatsiz dizisinde Fırat karakterini canlandıran isim Mehmet Çelik’tir. 25 Eylül 1989 yılı Bayburt doğumlu olan oyuncu eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümünde almıştır. Oyuncu 1.80 cm boyundadır ve 81 kilodur. Terazi burcu olan Mehmet Çelik oyunculuk hayatına 2015 senesinde Baba Candır dizisi ile başlamıştır.

Daha sonra Arka Sokaklar, Arka Sıradakiler, Kavak Yelleri, Ayakta Kal, Recep İvedik 2, Başrolde Aşk, Umut, Kolpaçino; Bir Şehir Efsanesi, Benim Hala Umudum Var, Kalbim Seni Seçti, Acil Aşk Aranıyor, Günahkar, İlişki Durumu Karışık, Milat gibi dizilerde ve filmlerde yer almıştır.  



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:36
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizKanalDCansuDere
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