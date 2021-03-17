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Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Gerçek adı nedir? Mehmet Çelik nereli, yaşı kaç?

Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Gerçek adı nedir? Mehmet Çelik nereli, yaşı kaç? haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 17.03.2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

17 Mart 2021 Çarşamba 20:00
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Gerçek adı nedir? Mehmet Çelik nereli, yaşı kaç?
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Sadakatsiz dizisinde Fırat karakterini canlandıran isim Mehmet Çelik’tir. 25 Eylül 1989 yılı Bayburt doğumlu olan oyuncu eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümünde almıştır. Oyuncu 1.80 cm boyundadır ve 81 kilodur. Terazi burcu olan Mehmet Çelik oyunculuk hayatına 2015 senesinde Baba Candır dizisi ile başlamıştır.

Daha sonra Arka Sokaklar, Arka Sıradakiler, Kavak Yelleri, Ayakta Kal, Recep İvedik 2, Başrolde Aşk, Umut, Kolpaçino; Bir Şehir Efsanesi, Benim Hala Umudum Var, Kalbim Seni Seçti, Acil Aşk Aranıyor, Günahkar, İlişki Durumu Karışık, Milat gibi dizilerde ve filmlerde yer almıştır.  



Son Güncelleme: 17.03.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
CansuDereKanalDSadakatsiz
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