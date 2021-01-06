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Sadakatsiz dizisi Fırat karakterini kim canlandırıyor? Mehmet Çelik kimdir?

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Sadakatsiz dizisi Fırat karakterini kim canlandırıyor? Mehmet Çelik kimdir? haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 06.01.2021 tarihli haberimizi okuyun.

06 Ocak 2021 Çarşamba 20:00
Sadakatsiz dizisi Fırat karakterini kim canlandırıyor? Mehmet Çelik kimdir?
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Sadakatsiz dizisinde Fırat karakterini canlandıran isim Mehmet Çelik’tir. 25 Eylül 1989 yılı Bayburt doğumlu olan oyuncu eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümünde almıştır. Oyuncu 1.80 cm boyundadır ve 81 kilodur. Terazi burcu olan Mehmet Çelik oyunculuk hayatına 2015 senesinde Baba Candır dizisi ile başlamıştır.

Daha sonra Arka Sokaklar, Arka Sıradakiler, Kavak Yelleri, Ayakta Kal, Recep İvedik 2, Başrolde Aşk, Umut, Kolpaçino; Bir Şehir Efsanesi, Benim Hala Umudum Var, Kalbim Seni Seçti, Acil Aşk Aranıyor, Günahkar, İlişki Durumu Karışık, Milat gibi dizilerde ve filmlerde yer almıştır.  



Son Güncelleme: 06.01.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
CansuDereKanalDSadakatsiz
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